Budrys vyksta į Taliną: aptars regiono saugumą ir paramą Ukrainai

Susitikime ministrai aptars dvišalius santykius, saugumo ir atgrasymo stiprinimą Baltijos jūros regione bei rytiniame NATO flange, paramą Ukrainai.
Taip pat bus diskutuojama aktualiais Europos Sąjungos (ES) ir NATO darbotvarkės klausimais, K. Budrys pristatys artėjančio Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus.
Estijos diplomatijos vadovo kvietimu K. Budrys kartu su Švedijos ir Armėnijos užsienio reikalų ministrais taip pat dalyvaus iškilmingame Estijos diplomatinės tarnybos minėjime.
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