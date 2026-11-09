Budrys apie pranešimus dėl Taivaniečių atstovybės pavadinimo: informacija pateikta netiksliai

„Nekomentuosiu visos šitos informacijos. Ji yra, visų pirma, netiksliai pateikta. O mes įvairių pokalbių turime su įvairiais partneriais, su kuo bendraujame, ir tikrai į tas detales aš nesileisiu“, – žurnalistams pirmadienį sakė ministras.
„Aš patvirtinu, kad mes kalbėjomės su Taivano puse apie įvairius mūsų santykių aspektus“, – teigė jis.
Dėl URM planų Taivaniečių atstovybės atžvilgiu Pavilionis ragina šaukti neeilinį Seimo komiteto posėdį
Pasirodžius informacijai, kad Užsienio reikalų ministerija (URM) paragino Taivaną pakeisti atstovybės Lietuvoje pavadinimą, Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininko pavaduotojas, konservatorius Žygimantas Pavilionis ragina surengti neeilinį komiteto posėdį ir išsiaiškinti užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio veiksmus. Dalis kitų parlamentarų teigia apie tokius ministerijos veiksmus oficialiai neinformuoti, o galimą atstovybės pervadinimą vertina skirtingai.
„Todėl dar šiandien paprašysiu visų Seimo URK narių surengti neeilinį komiteto posėdį ir aptarti, mano nuomone, nusikalstamus ministro veiksmus“, – pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Ž. Pavilionis
Konservatorius kaltino K. Budrį klaidinus Seimą ir Taivaną, esą nuslėpus informaciją apie siekį pakeisti atstovybės pavadinimą bei susiejus ekonominio bendradarbiavimo plėtrą su šiuo sprendimu.
„K. Budrys apgavo mus visus, o kartu ir Taivaną, du metus visiems teigdamas, kad jis bandys daryti viską, kad abipusės investicijos tarp abiejų šalių didėtų. Pasirodo, jis iki šiol jas realiai blokuoja, tiesiogiai susiedamas visą investicijų paiešką, dvigubo apmokestinimo išvengimą, net elementarius tarpusavio vizitus – bet kokią veiklą, kuri skatintų investicijas, – su pavadinimo keitimu“, – teigė parlamentaras.
Pasak Ž. Pavilionio, ministras dar rugsėjį esą vienašališkai priėmė sprendimą dėl atstovybės pavadinimo keitimo, apie tai neinformavęs Seimo narių. Politiko vertinimu, tokie veiksmai gali pakenkti Lietuvos santykiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) ir šalies nacionalinio saugumo interesams.
Tuo metu Seimo URK narys „aušrietis“ Karolis Neimantas Eltai teigė pritariantis galimam Taivaniečių atstovybės pervadinimui. Anot jo, toks sprendimas atitiktų kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse taikomą praktiką.
„Teigiamai vertinu šitą dalyką. Pritarčiau šitam sprendimui, ne tiek dėl URM raginimų, nes mes tokios oficialios informacijos, kaip URK, nesame gavę, bet vertinčiau teigiamai, jeigu būtų pakeistas atstovybės pavadinimas į Taipėjaus. Tai atitiktų bendrą tendenciją ir analogišką reguliavimą visoje ES“, – sakė K. Neimantas.
Parlamentaras tikino iki šiol neturėjęs oficialios informacijos apie URM raginimus Taivanui, tačiau neoficialios žinios apie galimą atstovybės pervadinimą jį buvo pasiekusios anksčiau. Anot jo, toks žingsnis gali būti viena iš sąlygų siekiant normalizuoti Lietuvos santykius su Kinija.
K. Neimantas taip pat kritikavo Lietuvos ir Taivano ekonominio bendradarbiavimo rezultatus, teigdamas, kad 2021 metais atidarius Taivaniečių atstovybę laukto investicijų ir prekybos augimo nesulaukta.
„Pasižiūrėkite tiesiog Taivano ir Lietuvos prekybinius santykius paskutinių penkerių metų ir jūs pamatysite, kad tų prekybinių santykių praktiškai nėra. Lietuva importuoja iš Taivano kartais daugiau negu Taivanas iš Lietuvos“, – teigė jis.
Komentuodamas Ž. Pavilionio iniciatyvą surengti neeilinį URK posėdį, K. Neimantas teigė nematantis tam kliūčių ir manantis, kad K. Budrys parlamentarams galėtų paaiškinti savo veiksmus.
„Aš čia nematau nieko blogo ir manau, kad ministras viską paaiškins nuosekliai ir detaliai, kiek tai reikalinga, atskleidžiant Lietuvos prekybinius interesus tame kontekste, taip pat įvertinant Kinijos faktorių“, – sakė jis.
Seimo URK pirmininkas Remigijus Motuzas pirmadienį pasirodžiusios informacijos nekomentavo. Eltos kalbintas politikas nurodė pirmiausiai turintis patikrinti paskelbtus duomenis.
Rugsėjo pradžioje R. Motuzas viešai tikino, kad Lietuva nesvarsto galimybės keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimo.
ELTA primena, kad, portalo „Delfi“ žiniomis, rugsėjo 24 d. URM atstovai Taivaniečių atstovybės vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino Taivaną pakeisti atstovybės Vilniuje pavadinimą iki spalio 1 d.
Skelbiama, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija Lietuvai pritaikė diplomatinius ir ekonominius ribojimus. Dabartinės Vyriausybės programoje numatyta siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija.
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