Kęstutis Budrys: JAV rinkimų rezultatai tiesioginės įtakos Lietuvai neturės, bet gali kisti pozicija dėl Ukrainos

„Absoliučioje daugumoje sričių Lietuvai tiesioginių padarinių neturės šie rezultatai, dėl to, kad mes esame su labai geru ir giliu įdirbiu santykiuose su JAV“, – trečiadienį žurnalistams sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Per mūsų pirmininkavimą Europos Sąjungoje, jeigu bus tokių transatlantinių įtampų, aš esu įsitikinęs, kad visą savo išmintį ir įdirbį išnaudosime, kad tas situacijas išlygintume, nes aš esu vėl ir vėl įsitikinęs, kad mūsų persidengiančių interesų santykiuose yra daug daugiau, negu kad priežasčių matyti skirtingai tam tikras situacijas“, – kalbėjo jis.
Ministro teigimu, demokratų pergalė gali paskatinti aktyvesnę diskusiją dėl paramos Ukrainai, JAV pozicija šiais klausimais galėtų tapti artimesnė Europos valstybių požiūriui.
„Tikėtina, kad diskusija dėl paramos Ukrainai bus intensyvesnė Amerikoje, ir tikiuosi, kad gyvesnė. Galbūt vėlgi daugiau turbūt bus apie Rusiją kalbama, manau. Ir galbūt ta pozicija bus daug artimesnė Europai – čia manoji yra lūkestis to, ką mes matysime iš JAV“, – teigė K. Budrys.
Kaip rašė BNS, numatoma, kad po antradienį vykusių kadencijos vidurio rinkimų demokratų partija perims abiejų Kongreso rūmų kontrolę, užsitikrins daugumą Senate ir Atstovų Rūmuose, kuriuose partija turėtų turėti didžiausią persvarą per beveik du dešimtmečius.
Dalies Lietuvos politikų nuomone, pralaimėjus Respublikonų partijai, jos iškeltas JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) gali tapti aktyvesnis ir griežtesnis užsienio politikoje.
K. Budrys tikino nematantis pagrindo manyti, kad JAV vidaus politiniai nesutarimai turėtų reikšmingos įtakos šalies užsienio politikai.
„Lietuvoje mes turėjome situacijų, kai prezidento, kaip institucijos, santykiai su Vyriausybe ar su Seimu būdavo labiau įtempti. Ir ar būtinai tai turėdavo pasekmes mūsų užsienio politikai, kuri buvo daugiau mažiau konsensusu pagrįsta? Ne, neturėjo“, – sakė ministras.
„Nematyčiau čia tiek poreikio dramatizuoti ir šiuos procesus Amerikoje“, – pabrėžė jis.
BNS skelbė, kad demokratai atsikovojo respublikonams priklausiusias vietas keliose valstijose, įskaitant Ajovą, Kanzasą, Ohają, Šiaurės ir Pietų Karoliną bei Teksasą.
Po triuškinamos demokratų pergalės D. Trumpas pažėrė neįprastų pagyrimų varžovams ir pripažino, kad karas su Iranu galėjo prisidėti prie jo Respublikonų partijos pralaimėjimo.
Tačiau 80 metų sulaukęs lyderis atsisakė prisiimti asmeninę atsakomybę už rezultatą, kuris sujauks paskutinius dvejus jo prezidentavimo metus, ir vietoj to bandė suversti kaltę partiečiams respublikonams.
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