Kęstutis Budrys lankosi Romoje

Susitikime su Italijos užsienio reikalų ministru Antonio Tajani (Antonijumi Tadžaniu) ministras ketina pristatyti būsimo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai prioritetus, aptarti dvišalių santykių ir tarptautinės politikos aktualijas.
Su Šventojo Sosto sekretoriumi ryšiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu (Polu Ričardu Galaheriu) numatoma aptarti taikos Ukrainoje siekį, deportuotų Ukrainos vaikų grąžinimo iniciatyvas.
Taip pat bus aptartos kitąmet minimos svarbios datos – 640-osios Lietuvos krikšto metinės bei pirmojo Lietuvos konkordato su Šventuoju Sostu šimtmetis.
BNS rašė, kad Lietuva ES Tarybai pirmininkaus pirmąjį 2027 metų pusmetį.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.