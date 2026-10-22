Budrys Dubline su ES ministrais aptars prekybos santykius su JAV ir Kinija

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), susitikime ministrai diskutuos apie ES ir JAV prekybos santykius, bendrų įsipareigojimų įgyvendinimą bei neišspręstus prekybos klausimus, įskaitant plieno ir aliuminio sektorius.
Aptariant santykius su Kinija, daugiausia dėmesio numatoma skirti prekybos subalansavimui, strateginių priklausomybių mažinimui ir ES ekonominio saugumo stiprinimui.
Susitikimo metu taip pat bus aptariamos vykstančios ES laisvosios prekybos susitarimų derybos bei tolesni prekybos politikos prioritetai, siekiant atverti naujas rinkas Europos verslui ir didinti tiekimo grandinių atsparumą.
Vizito Dubline metu K. Budrys taip pat inauguruos Lietuvos ir Airijos prekybos rūmus, susitiks su Airijos lietuvių bendruomene.
Be to, Dublino Tarptautinių santykių ir Europos reikalų institute ministras pristatys artėjančio Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus.
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