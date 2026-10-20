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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„RSI Europe“ gamyklai Panevėžio rajone – 29,5 mln. eurų ES paramos

2026-10-20 13:22 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-20 13:22
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Lietuvos dronų gamintojai „RSI Europe“, į naują gamyklą Panevėžio rajone investuosiančiai iki 50 mln. eurų, skirta 29,5 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) paramos.

Dronas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Lietuvos dronų gamintojai „RSI Europe“, į naują gamyklą Panevėžio rajone investuosiančiai iki 50 mln. eurų, skirta 29,5 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) paramos.

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„RSI Europe“ kartu su partnere iš Estijos „Odin Defence“ parengtas projektas atrinktas finansuoti pagal Europos gynybos pramonės programos kvietimą „Energetic Components“, antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

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Anot jos, projektas atitinka vieną iš prioritetinių Lietuvos gynybos pramonės plėtros krypčių – amunicijos gamybos pajėgumų stiprinimą. 

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ES narės ir Norvegija pagal šį kvietimą pateikė 83 paraiškas ES paramai, iš jų atrinkti aštuoni projektai, kuriems skirta iki 166,4 mln. eurų.

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Pasak pranešimo, numatomos „RSI Europe“ investicijos kurs naujas darbo vietas, pritrauks kvalifikuotų specialistų ir skatins regiono ekonominę plėtrą kartu stiprinant Lietuvos gynybos pramonės potencialą. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir „RSI Europe“ rugsėjo viduryje pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį. 

Kaip rašė BNS, rugsėjo pabaigoje paskelbta, kad „RSI Europe“ Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone planuoja statyti iki 50 mln. eurų vertės dronų sistemų gamyklą. Ji turėtų iškilti beveik 125 hektarų ploto sklype, o jos statybas numatoma pradėti kitų metų pradžioje.

„RSI Europe“ vadovas Tomas Milašauskas yra teigęs, kad gaminama karinė įranga atitiks Lietuvos kariuomenės poreikius, bet didžioji dalis produkcijos bus eksportuojama.

indeliai.lt

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