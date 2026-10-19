Kodėl Lietuvoje sprogęs dronas nebuvo sunaikintas anksčiau? „Baisu, kas darosi“

Tačiau iš pradžių buvo neaišku, kas skrenda, todėl tik sulaukus gyventojų skambučių, pavyko suprasti, jog skrenda mirtį nešantis bepilotis.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vakar ryte sprogo ukrainiečių kovinis dronas. Jis sprogo atsirenkęs į medžius – aiškiai matyti aplūžusios medžių viršūnės, sprogimas išmušė ir šiokią tokią duobę žemėje. Aplinkui matosi ir į šonus lėkusios, apdegusios šakos. Dar ir šiandien pareigūnai vaikšto po įmonės „Naradava“ sodų teritoriją – tikrina, ar vakar nepraleido pro akis drono nuolaužų.
Kariuomenė sako, kad dronas radare pastebėtas 13 minučių iki 6 ryto, dar Lenkijos teritorijoje.
„Maždaug 30-40 km nuo sienos, tos žymos judėjo mūsų kryptimi. Buvo pasikonsultuota su Lenkijos kolegomis, Lenkijos kolegos patvirtino, kad jokių žymų jie nestebi. 6:02 žyma kirto Lietuvos-Lenkijos sieną ir toliau buvo sekama ji“, – aiškino Gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas.
Lenkai esą drono neaptiko
Tiesa, Lenkijos žiniasklaida remiasi šaltiniais Lenkijos gynybos ministerijoje ir rašo, kad jokio drono lenkų teritorijoje nebuvo, todėl kelia versiją, kad dronas paleistas iš Lietuvos teritorijos.
„Aišku, radarai nėra televizorius, kuris rodo skrendantį droną, arba nerodo drono. Tai yra taškelių margumynas, kuris tiktai patyrusiam radaro operatoriui, kartu su kitom techninėmis priemonėmis, leidžia per kurį tai laiką išgryninti objektą, kad tai potencialus taikinys, panašus į droną“, – kalbėjo G. Premeneckas.
„Nėra jokių abejonių, kad jis pateko per Šengeno erdvę iš Lenkijos pusės“, – tikino ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Būtent faktas, kad dronas skrido iš Lenkijos iš draugiškos valstybės ir apsunkino karių apsisprendimą. Matant taškelį radare, užtruko suprasti, ar tai tikrai kovinis dronas.
„Ar tai yra paprasčiausiai mažosios aviacijos orlaivis, kuris skrenda be skrydžio plano, nepalaikydamas ryšio su dispečeriais. O tokių dalykų yra tikrai nemažai. Ir prieš priimant vieną ar kitą sprendimą, galbūt labai svarbų sprendimą to taikinio naikinimui, jo pilnai neatpažinus vizualiai, tai pasekmės gali būti tikrai labai skaudžios“, – pasakojo G. Premeneckas.
„Kalvarijos gyventojai 6:15 skambino į BPC, informuodami BPC apie girdimą į drono garsą panašų garsą. 6:15 jau patys gyventojai iš Kalvarijos, vėliau iš Marijampolės skambino iš BPC, informuodami apie dronui būdingą garsą“, – sakė M. Sinkevičius.
Gyventojai įspėjo tarnybas apie droną
Būtent gyventojų skambučiai leido kariams suprasti, kad skrenda tikrai dronas. Po konsultacijų su NATO sąjungininkais, 6:40 nuspręsta kelti naikintuvus į orą.
„Aš jau nuo sekmadienio bendrauju su Lenkijos gynybos ministru. Šiandien sutarėme ir su mūsų žvalgybos pareigūnais, su kariuomene, kad kolegoms Lenkijoje saugiu tinklu bus perduota atitinkama informacija“, – kalbėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Bet faktas, kad dronas perskrido beveik visą Lietuvą ir tik pradėjęs žemėti kliudė medžius. O po sprogimo nuolaužos pataikė į važiavusį automobilį. Tik atsitiktinumas lėmė, kad nuolauža nepataikė į stiklą ir nesužeidė žmonių.
„Kai sprogo, tada sudrebėjo mūsų langai. Garsas nerealus buvo, tikrai baisus. Jau tada visi kūrėme kur, kas galėjome. Visus tada į rūsį sutempiau“, – prisiminė Juodžionių gyventoja Juratė.
Ši moteris gyvena vos keli šimtai metrų nuo sprogimo vietos.
„Kai pagalvoji, tai kiek čia, kiek tų metrų, nu puskilometris gal. Gal. O tai būtų kieme nukritę, būtų ant namo, mūsų namas toks aukštas, būtų ant namo gi nukritę, ar kur. Kad ir kieme nukristų, ir tai jau baisu. Baisu, kas darosi. O kas Ukrainoje darosi, dar baisiau“, – minėjo Juratė.
Dievo palaimos, saugantis nuo dronų, Lietuvos žmonėms reikės ir toliau. Ministras anksčiau sakė, kad normalią gynybos nuo dronų sistemą turėsime tik 2030-aisiais.
„Tikiu, kad nereikės laukti 2030 metų ir visa ministerija susitelkusi dirba ties šiuo klausimu. Aš tikiuosi, kad 2027 metų pabaigoje, mes jau galėsime turėti bent jau dalinę vientisą sistemą. Bet čia vėlgi, viskas priklauso nuo verslo, ar jie sugebės suprogramuoti greitai, ar sugebės viską sujungti greitai“, – aiškino R. Kaunas.
Dėl sprogusio drono, Lietuvos atsiprašė ir ukrainiečiai, pažymėję, kad dronas buvo skirtas taikiniui Rusijoje, bet nuo kurso nukrypo paveiktas rusų elektroninės kovos priemonių.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.