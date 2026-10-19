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Lenkijos žiniasklaida skelbė, kad dronas paleistas iš Lietuvos: Kaunas tai vadina „nesusipratimu“

2026-10-19 13:04 / šaltinis: BNS / aut. /
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. /
2026-10-19 13:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Pasvalio rajone sudužęs dronas buvo paleistas iš Lietuvos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vadina „savotišku nesusipratimu“.

Rūdninkų karinio miestelio I etapo statybos darbų pristatymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (27)

Lenkijos žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Pasvalio rajone sudužęs dronas buvo paleistas iš Lietuvos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vadina „savotišku nesusipratimu“.

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„Jau nuo sekmadienio bendrauju su Lenkijos gynybos ministru, šiandien sutarėme ir su mūsų žvalgybos pareigūnais, su kariuomene, kad kolegoms Lenkijoje saugiu tinklu bus perduota atitinkama informacija, mūsų turimi duomenys, šitą klausimą pratęsime“, – žurnalistams pirmadienį po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio sakė R. Kaunas.

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„O šaltiniai yra neoficialūs, tai mes vertiname, kad tai yra savotiškas nesusipratimas, nes Lietuva, daug kartų tą kartojau, nėra suteikusi ir nesuteiks jokiai kitai valstybei savo oro erdvės ar žemės atakuoti kitą valstybę“, – teigė jis.

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Pranešimas Lenkijos žiniasklaidoje

Lenkijos portale „Polsatnews“ sekmadienį pasirodė pranešimas, kuriame, remiantis šaltiniais Lenkijos gynybos ministerijoje, teigiama, kad dronas buvo paleistas iš Lietuvos teritorijos, maždaug už 30 kilometrų nuo Lenkijos sienos, ir nebuvo įskridęs į Lenkijos oro erdvę.

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Tuo metu Lietuvos pareigūnai teigia, kad dronas sekmadienį anksti ryte į šalį įskrido iš Lenkijos. Nukritusio orlaivio dalys vėliau rastos Pasvalio rajono savivaldybėje, Juodžionių kaime. Skraidyklei sprogus, jos nuolaužos apgadino civilinį automobilį, žmonės nesužeisti.

Ukraina tvirtina, kad tai yra jos nuo kurso nukrypęs dronas ir atsiprašė dėl šio incidento.

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FOTOGALERIJA. Drono nuolaužų nukritimo vieta

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