Dėl drono incidento Lietuvoje – naujausia policijos žinia

„Medžiaga (apie incidentą dėl drono – ELTA) pridėta prie jau anksčiau pradėto ir vykdomo ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą, kitų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, padarytų Ukrainoje“, – Eltai sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.
Sekmadienio rytą, po 7 val., Panevėžio, Šiaulių apskrityse dėl į šalies oro erdvę įskridusio objekto buvo paskelbtas raudonas oro pavojus, maždaug po valandos jis buvo atšauktas.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, įtariama, kad dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos teritorijos.
Sudužusio drono nuolaužos rastas Pasvalio rajone, Juodžionių kaime. Taip pat skelbta ir apie galimą sprogimą, tačiau tarnybos dar nepatvirtino, ar dronas nešė sprogmenį.
Drono nuolaužos taip pat apgadino keliu važiavusį automobilį, tačiau keleiviai nenukentėjo.
Ikiteisminio tyrimo dėl galimų karo nusikaltimų Ukrainoje kontekste taip pat yra tiriamas ir kitas panašaus pobūdžio drono incidentas, fiksuotas Lietuvoje rugsėjį.
Rugsėjo 15 d. naktį į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos įskrido dronas. Skraidantį objektą numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę NATO naikintuvai. Drono nuolaužos rastos Kaišiadorių rajone.
ELTA primena, kad prokuratūra 2022 m. kovo 1 d. pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, agresijos, draudžiamų karo atakų ir kitų karo nusikaltimų, vykdomų Ukrainoje.
Šį tyrimą šiuo metu atlieka jungtinė tyrimo grupė, kurią sudaro prokurorai, pareigūnai iš įvairių Europos šalių, JAV.
Pagrindinis tyrimo tikslas – rinkti ir dokumentuoti iš Ukrainos į Lietuvą bei kitas Europos šalis besitraukiančių žmonių parodymus bei visą kitą įmanomą medžiagą, kuri galėtų būti panaudojama patraukiant kaltus asmenis baudžiamojon atsakomybėn.
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