Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Dėl drono incidento Lietuvoje – naujausia policijos žinia

2026-10-19 10:57 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-19 10:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Incidentas, kurio metu sekmadienį, kaip įtariama, iš Lenkijos į Lietuvą įskrido ir Pasvalio rajone nukrito dronas, bus vertinamas anksčiau teisėsaugos pradėtame tyrime dėl galimų karo nusikaltimų Ukrainoje.

Incidentas, kurio metu sekmadienį, kaip įtariama, iš Lenkijos į Lietuvą įskrido ir Pasvalio rajone nukrito dronas, bus vertinamas anksčiau teisėsaugos pradėtame tyrime dėl galimų karo nusikaltimų Ukrainoje.

REKLAMA
0

„Medžiaga (apie incidentą dėl drono – ELTA) pridėta prie jau anksčiau pradėto ir vykdomo ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą, kitų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, padarytų Ukrainoje“, – Eltai sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienio rytą, po 7 val., Panevėžio, Šiaulių apskrityse dėl į šalies oro erdvę įskridusio objekto buvo paskelbtas raudonas oro pavojus, maždaug po valandos jis buvo atšauktas. 

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos kariuomenės duomenimis, įtariama, kad dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos teritorijos. 

REKLAMA

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Drono sprogimo vieta Pasvalio rajone

Sudužusio drono nuolaužos rastas Pasvalio rajone, Juodžionių kaime. Taip pat skelbta ir apie galimą sprogimą, tačiau tarnybos dar nepatvirtino, ar dronas nešė sprogmenį.

Drono nuolaužos taip pat apgadino keliu važiavusį automobilį, tačiau keleiviai nenukentėjo.

Ikiteisminio tyrimo dėl galimų karo nusikaltimų Ukrainoje kontekste taip pat yra tiriamas ir kitas panašaus pobūdžio drono incidentas, fiksuotas Lietuvoje rugsėjį.

REKLAMA
REKLAMA

Rugsėjo 15 d. naktį į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos įskrido dronas. Skraidantį objektą numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę NATO naikintuvai. Drono nuolaužos rastos Kaišiadorių rajone.

ELTA primena, kad prokuratūra 2022 m. kovo 1 d. pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, agresijos, draudžiamų karo atakų ir kitų karo nusikaltimų, vykdomų Ukrainoje. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šį tyrimą šiuo metu atlieka jungtinė tyrimo grupė, kurią sudaro prokurorai, pareigūnai iš įvairių Europos šalių, JAV.

Pagrindinis tyrimo tikslas – rinkti ir dokumentuoti iš Ukrainos į Lietuvą bei kitas Europos šalis besitraukiančių žmonių parodymus bei visą kitą įmanomą medžiagą, kuri galėtų būti panaudojama patraukiant kaltus asmenis baudžiamojon atsakomybėn.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų