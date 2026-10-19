Sinkevičius: žvalgyba neturėjo informacijos apie bandymą padegti „Starlink“ įrangą

„Išankstine informacija apie tokį sabotažo veiksmą nedisponavome. Tačiau, turint omenyje, kad analogiški veiksmai buvo atlikti Bulgarijoje ir Lenkijoje, matėme prasmę, ir mūsų tarnybos matė prasmę perspėti konkrečią įmonę. Tai buvo racionalaus ir logiško veikimo pasekmė, o ne turėtos žvalgybinės informacijos rezultatas“, – pirmadienį po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Premjeras taip pat pažymėjo, kad saugumo tarnybos prevenciškai perspėja įvairias jautriuose sektoriuose veikiančias įmones ir asmenis, susijusius su pagalba Ukrainai, apie galimas provokacijas.
Kaip skelbta, sekmadienio naktį, apie 2 val., Vilniuje, Aukštuosiuose Paneriuose, bandyta padegti antenas ir bazinę infrastruktūrą, kuri padeda užtikrinti „Starlink“ ryšį.
Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, JAV bendrovė „SpaceX“ nuomojasi patalpas iš lietuviškos įmonės, čia veikia „Starlink“ infrastruktūra, kuri platesniame tinkle užtikrina ryšį gyventojams, verslui ir kariuomenei.
Pasak V. Vitkausko, jei padegimas būtų pavykęs, ryšys greičiausiai šiek tiek būtų sutrikęs, tačiau tokių stočių, pasak jo, yra daugiau.
Po minėto įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl už turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
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