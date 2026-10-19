Kaunas tikisi, kad integruota objektų ore detekcija iš dalies veiks 2027-ųjų pabaigoje

„Viską sujungus į bendrą sistemą, tikslą, aš tikiuosi, kad 2027 metų pabaigoje mes jau galėsime turėti bent jau dalinę vientisą sistemą. Bet čia vėlgi viskas priklauso nuo verslo, ar jie sugebės suprogramuoti greitai, ar sugebės viską sujungti greitai“, – pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė R. Kaunas.
Taip jis kalbėjo po to, kai į Lietuvą iš Lenkijos sekmadienio rytą įskrido dronas. Jo dalys vėliau rastos Pasvalio rajono savivaldybėje, Juodžionių kaime. Skraidyklei sprogus, jos nuolaužos apgadino civilinį automobilį, žmonės nesužeisti.
Premjero Mindaugo Sinkevičiaus duomenimis, objektas buvo ukrainietiškas ir turėjo sprogmenų.
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