Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: „Starlink“ įrangą mėginta padegti naudojant Molotovo kokteilius

2026-10-19 12:54 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-19 12:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad sekmadienio naktį „Starlink“ ryšio įrangą Vilniuje bandyta padegti naudojant Molotovo kokteilius. Anot jo, šis įvykis traktuojamas kaip sabotažas, įtariamieji yra aktyviai ieškomi.

Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (27)

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad sekmadienio naktį „Starlink“ ryšio įrangą Vilniuje bandyta padegti naudojant Molotovo kokteilius. Anot jo, šis įvykis traktuojamas kaip sabotažas, įtariamieji yra aktyviai ieškomi.

REKLAMA
0

„Į šią įrangą („Starlink“ – ELTA) buvo pasikėsinta nakties metu. Naudoti padegamieji skysčiai, Molotovo kokteiliai, bandant sukelti gaisrą šioje teritorijoje“, – pirmadienį po Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nacionalinio saugumo komisijos posėdis Vyriausybėje

Kaip teigė ministras pirmininkas, sekmadienio naktį gaisras sukeltas įmonės „Delska Lithuania“ teritorijoje, kur yra laikoma „Starlink“ ryšio įranga.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak M. Sinkevičiaus, gaisrą įmonės teritorijoje pastebėjo sargas, liepsnos numalšintos iki atvykstant ugniagesiams.

REKLAMA

„Antenos neužsidegė, nežymiai apdegė valdymo blokas“, – apie gaisro padarinius kalbėjo premjeras.

Bandyta padegti antenas ir bazinę infrastruktūrą

Sekmadienio naktį, apie 2 val., Vilniuje, Aukštuosiuose Paneriuose, bandyta padegti antenas ir bazinę infrastruktūrą, kuri padeda užtikrinti „Starlink“ ryšį.

Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, JAV bendrovė „SpaceX“ nuomojasi patalpas iš lietuviškos įmonės, čia veikia „Starlink“ infrastruktūra, kuri platesniame tinkle užtikrina ryšį gyventojams, verslui ir kariuomenei.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak V. Vitkausko, jei padegimas būtų pavykęs, ryšys greičiausiai šiek tiek būtų sutrikęs, tačiau tokių stočių, pasak jo, yra daugiau.

Po minėto įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl už turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu arba išardydamas ar sugadindamas įrenginį ar agregatą, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, arba sunaikino, išardė ar sugadino strateginę arba svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Sinkevičius: žvalgyba neturėjo informacijos apie bandymą padegti „Starlink“ įrangą
Arūnas Paulauskas (Lukas Balandis/BNS)
Asmenys, įtariami bandę padegti įmonę su „Starlink“ įranga vis dar ieškomi (2)
Ramūnas Matonis (Lukas Balandis/BNS)
Dėl bandymo padegti „Starlink“ ryšio įrangą atliekamas ikiteisminis tyrimas (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų