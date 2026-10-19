Sinkevičius: „Starlink“ įrangą mėginta padegti naudojant Molotovo kokteilius

„Į šią įrangą („Starlink“ – ELTA) buvo pasikėsinta nakties metu. Naudoti padegamieji skysčiai, Molotovo kokteiliai, bandant sukelti gaisrą šioje teritorijoje“, – pirmadienį po Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Kaip teigė ministras pirmininkas, sekmadienio naktį gaisras sukeltas įmonės „Delska Lithuania“ teritorijoje, kur yra laikoma „Starlink“ ryšio įranga.
Pasak M. Sinkevičiaus, gaisrą įmonės teritorijoje pastebėjo sargas, liepsnos numalšintos iki atvykstant ugniagesiams.
„Antenos neužsidegė, nežymiai apdegė valdymo blokas“, – apie gaisro padarinius kalbėjo premjeras.
Bandyta padegti antenas ir bazinę infrastruktūrą
Sekmadienio naktį, apie 2 val., Vilniuje, Aukštuosiuose Paneriuose, bandyta padegti antenas ir bazinę infrastruktūrą, kuri padeda užtikrinti „Starlink“ ryšį.
Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, JAV bendrovė „SpaceX“ nuomojasi patalpas iš lietuviškos įmonės, čia veikia „Starlink“ infrastruktūra, kuri platesniame tinkle užtikrina ryšį gyventojams, verslui ir kariuomenei.
Pasak V. Vitkausko, jei padegimas būtų pavykęs, ryšys greičiausiai šiek tiek būtų sutrikęs, tačiau tokių stočių, pasak jo, yra daugiau.
Po minėto įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl už turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu arba išardydamas ar sugadindamas įrenginį ar agregatą, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, arba sunaikino, išardė ar sugadino strateginę arba svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
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