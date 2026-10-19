Katelynas apie „SpaceX“ patalpų Vilniuje padegimą: „Nėra tiksliai aišku, kas tai padarė“

„Vyksta ikiteisminis tyrimas. Tikrai nėra tiksliai aišku, kas tai padarė. Turime daug medžiagos, su kuria reikia dirbti ir, tikiuosi, kai tik žinosime tikslią informaciją, bus galima ja pasidalinti“, – pirmadienį sakė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Anot jo, įtariamieji užfiksuoti vaizdo stebėjimo kameromis. Kiek padegėjų įtariama, ministras neatskleidžia.
Bendrovė buvo įspėta bendrai
Įmonė esą buvo įspėta dėl galimų grėsmių, tačiau ministras nesako, kad šiai įmonei būtų siųstas koks nors specialus įspėjimas.
„Prevenciškai visos įmonės, kurios teikia paramą Ukrainai, kurios užsiima dvigubos paskirties prekių gamyba, jos visos buvo įspėtos apie galimas sabotažo grėsmes. Reaguojant į tai, kad ir Estijoje tokių atvejų buvo, ir kitose Europos Sąjungos valstybėse įmonės patyrė sabotažus, padegimus ir panašiai“, – kalbėjo M. Katelynas.
Anot ministro, su „SpaceX“ susijusi bendrovė Vilniuje buvo įspėta dėl „įvairių grėsmių“ prieš keletą mėnesių.
„Tikrai buvo visi perspėti dėl padidinto saugumo sutelkimo, nes privačios įmonės iš tiesų turėtų rūpintis savo saugumu. Tarnybos teikia informaciją, kam reikėtų ruoštis. Tai, manau, kad tas buvo padaryta“, – sakė M. Katelynas.
„Šiuo atveju tikrai matome galimo sabotažo veiksmus ir tikrai manau, kad policija su Kriminalinės policijos biuru ištirs ir nustatys, kas už tai atsakingas“, – pridūrė jis.
M. Katelyno žiniomis, nusikaltimo versijos kol kas nesiejamos su jokia šalimi.
Komisaras Paulauskas: padegimu įtariami asmenys tebeieškomi
Įmonės patalpų Vilniuje, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“, padegimu įtariami asmenys yra tebeieškomi, sako generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
„Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas, jį atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Tyrimas atliekamas pakankamai intensyviai“, – žurnalistams pirmadienį sakė A. Paulauskas.
„Dar ne“, – paklaustas apie įtariamųjų sulaikymą, atsakė jis.
Generalinis komisaras nedetalizavo, ar įtariamųjų ieškoma tik Lietuvoje, kokių šalių piliečiai jie yra.
Incidentas įvyko sekmadienio naktį. BNS žiniomis, jis fiksuotas įmonės „Delska“ duomenų centro teritorijoje.
Pirmasis apie incidentą visuomenei pranešęs premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį sušaukė, kuriame aiškinamasi dėl šio atvejo ir į Lietuvą sekmadienį įskridusio drono.
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