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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras dėl Baltarusijos aktyvistės Karač ir kitų panašių asmenų žada kreiptis į teisėsaugą

2026-10-19 10:13 / šaltinis: BNS
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2026-10-19 10:13
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Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ketina inicijuoti teisinius sprendimus dėl nacionaliniam saugumui grėsmę keliančių užsieniečių, kurių negalima grąžinti į kilmės valstybę dėl Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų. Tarp tokių asmenų – Vilniuje gyvenanti Baltarusijos aktyvistė Olga Karač.

Martynas Katelynas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ketina inicijuoti teisinius sprendimus dėl nacionaliniam saugumui grėsmę keliančių užsieniečių, kurių negalima grąžinti į kilmės valstybę dėl Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų. Tarp tokių asmenų – Vilniuje gyvenanti Baltarusijos aktyvistė Olga Karač.

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Kaip pirmadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM), per pastaruosius dvejus metus Migracijos departamentas nustatė penkis Baltarusijos piliečius, kuriems dėl grėsmės valstybės saugumui nesuteiktas prieglobstis, tačiau jų negalima išsiųsti iš Lietuvos.

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„Jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad asmens veikla kelia grėsmę Lietuvos saugumui, valstybė privalo turėti veiksmingus teisinius įrankius į tokias grėsmes reaguoti. Turime ieškoti sprendimų, kurie leistų apsaugoti valstybę, užkirsti kelią priešiškai veiklai ir kartu laikytis Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų“, – pranešime cituojamas ministras.

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Pasak VRM, galiojantys Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktai leidžia atsisakyti suteikti prieglobstį nacionaliniam saugumui grėsmę keliantiems asmenims, tačiau jų išsiuntimą riboja tarptautinės teisės principas, draudžiantis grąžinti asmenį į šalį, kurioje jam grėstų kankinimai ar nežmoniškas arba žeminantis elgesys.

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Vienas tokių – Baltarusijos aktyvistė O. Karač, kuriai Migracijos departamentas, atsižvelgęs į Valstybės saugumo departamento (VSD) informaciją, yra nesuteikęs prieglobsčio, tačiau išdavęs leidimą laikinai gyventi Lietuvoje humanitariniais pagrindais.

VSD vertinimu, O. Karač socialiniuose tinkluose skleidžia Rusijos propagandos naratyvus atitinkančią informaciją, o 2015–2019 metais bendradarbiavo su Rusijos žvalgybos tarnybomis.

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Ministerijos teigimu, ministras kreipsis į atsakingas teisėsaugos institucijas, prašydamas įvertinti O. Karač ir jos vadovaujamos viešosios įstaigos „Mūsų namai“ veiklą.

VSD vertinimu, ši organizacija sudaro palankias sąlygas į Lietuvą patekti ir joje legalizuotis asmenims, bendradarbiaujantiems su priešiškų valstybių žvalgybos tarnybomis.

Taip pat ketinama įvertinti, kokių teisinių priemonių būtų galima imtis dėl su nacionaliniam saugumui grėsmę keliančiais asmenimis susijusių juridinių asmenų. Ministerija pažymi, kad esant įstatyme nustatytiems pagrindams teismas gali spręsti ir dėl juridinio asmens likvidavimo.

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Migracijos departamento bus prašoma patikrinti, ar Lietuvoje esantys nacionaliniam saugumui grėsmę keliantys užsieniečiai neturi kitų valstybių pilietybių, leidimų gyventi kitose šalyse ar kitų teisinių galimybių išvykti į saugią trečiąją valstybę.

Savo ruožtu Teisingumo ministerijos bus prašoma įvertinti, ar esamų teisinių priemonių pakanka tokių asmenų ir su jais susijusių organizacijų veiklai riboti.

Gavusi atsakingų institucijų vertinimus, VRM spręs dėl konkrečių priemonių nacionaliniam saugumui grėsmę keliančių asmenų atžvilgiu ir galimų sisteminių teisinių sprendimų.

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