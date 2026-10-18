Lukašenka – žioplys ar klastūnas? Kodėl jo elgesys su išpuoliu prieš Latviją atrodo keistas

Naktį iš spalio 5-osios į 6-ąją ginkluoti vyrai su kaukėmis bandė iš Baltarusijos į Latviją pergabenti 20 nelegalių migrantų. Nežinomieji su ginklais grasino Latvijos kariams, kai šie neleido kirsti sienos, tačiau po kelių valandų grįžo ir vis dėlto įsiskverbė į Europos šalies teritoriją, rašoma „Belsat“.
Tada buvo pranešama, kad jie sugadino elektros paskirstymo spintą ir pavogė vaizdo stebėjimo kameras. Kaip rašo portalas LSM, atsakomybę už tai prisiėmė vos rugsėjį interneto erdvėje pasirodžiusi, niekam nežinoma grupuotė „Juodieji rusai“.
Dar spalio 7 d. grupuotė išleido vaizdo įrašą, kuriame žmogus, prisistatantis šaukiniu Nemanas, dėvintis balaklavą ir akinius, pristatomas kaip jos atstovas ir pasakoja apie sienos su Latvija kirtimą bei „priešpriešą su Latvijos kariais“.
„Mes oficialiai prisiimame atsakomybę už incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, Kraslavos savivaldybės Kaplavos seniūnijoje. Mes patvirtiname, kad naktį iš spalio 5-osios į 6-ąją trijų aktyvistų grupė kirto sieną ir įsitraukė į susirėmimą su Latvijos kariais. Vėliau jie pakartotinai įsiskverbė į Latvijos teritoriją prie Matuliškių kaimo, pagrobė vaizdo stebėjimo kameras, sugadino įrangą ir liko nepastebėti“, – pareiškė Nemanas.
„Nemanas“ pagrasino tolesnėmis diversijomis prie Baltarusijos sienos su kitomis valstybėmis.
„Tai buvo tik latvių patikrinimas, kurio jie neišlaikė. Netrukus pamatysite kažką panašaus ir kituose mūsų sienos ruožuose. Europos Sąjunga ir NATO – tai kolosas molinėmis kojomis, kuris sugrius po pirmojo mūsų smūgio“, – pareiškė jis.
„Telegram“ kanalas „Juodieji rusai“ buvo sukurtas neseniai – rugsėjo 23 d. – ir iš pradžių turėjo kitą pavadinimą. Panašiu metu atsirado ir dešimtimis vaizdo įrašų pradėta pildyti „TikTok“ paskyra. Šiuose resursuose buvo publikuojami įrašai su Aleksandro Lukašenkos pareiškimais, naujienos apie pratybas Baltarusijoje, bendrus karinius renginius, grėsmę iš Vakarų.
Kartu grupuotė tiesiogiai nesieja savęs su Baltarusija, o jos svetainė kažkodėl užregistruota Rusijos domeno zonoje.
Šis kanalas reklamuoja pasakojimus apie Sąjunginę valstybę, Baltarusiją ir Rusiją, „didįjį baltarusių, rusų ir ukrainiečių susivienijimą“, „slavų pasaulį“, pasisako už „aktyvią kovą“.
„Mes suvokiame tikrąją dalykų padėtį, – teigiama viename iš pareiškimų. – Vykdomąją sistemą kausto biurokratija ir atskirų valdininkų baimė prieš Vakarus. Todėl mes nelaukiame komandų iš viršaus. Mes formuojame liaudies judėjimą, rengiame savanorius, dirbame teisėsaugos struktūrose ir darbo kolektyvuose, kad taptume ta jėga, kurios nebus įmanoma ignoruoti.“
Paskelbta, kad šį judėjimą palaiko „patriotai, veteranai ir darbo žmonės“, o susivienijimas siekia, be kita ko, „visiško pietinių žemių karinio pavaldumo, griežtos denacifikacijos ir suklaidintos ukrainiečių tautos grąžinimo į bendrą šeimą per bendrą pergalę“.
Rugsėjo pabaigoje darinys pareiškė rengiantis „rezervą, gebantį apsaugoti bendrą tėvynę“. „Telegram“ kanale publikuotas vaizdo įrašas su kaukėtais ir ginkluotais vyrais, kurie miško vietovėje atidirbinėjo mažų grupių veiksmus ir priešinimąsi bepiločių atakoms „šiuolaikinio mūšio sąlygomis“. Teigta, kad pratyboms vadovavo instruktoriai, turintys realios kovinės patirties.
NATO Strateginės komunikacijos kompetencijos centro direktorius Janis Sartsas, komentuodamas „Juodųjų rusų“ pareiškimą apie spalio pradžios incidentą, pareiškė nuomonę, kad tokios grupuotės neegzistuoja. Jis mano, kad tai, kas vyksta prie Baltarusijos ir Rusijos sienų, yra specialiųjų tarnybų darbas, nes nepriklausomo tokio pobūdžio judėjimo egzistavimas abiejose šalyse yra apskritai neįmanomas.
„Tikslas – sustiprinti emocinę reakciją, ypač tarp tų gyventojų grupių, kurios tikrai susirūpinusios tuo, kas vyksta. Kita vertus, darau prielaidą, kad baltarusiai galbūt nori parodyti, neva tai ne mes. Kaip girdėjome, visai neseniai jie panašią poziciją išsakė ir JJT. Neleisime vedžioti savęs už nosies! – pareiškė J. Sartsas ir pridūrė. – Tai, kas vyksta prie sienos, yra tiesiogiai susiję tiek su Baltarusijos, tiek su Rusijos valdžia. Tai tikrų tikriausia informacinė operacija.“
Nuomonės, kad grupuotė – specialiųjų tarnybų projektas, laikosi ir Baltarusijos pabėgėlis, karo žurnalistas Dmitrijus Galko.
„Kiek ji realiai egzistuoja fiziškai, mes nežinome. Tačiau panašu, kad tai tam tikra proksi struktūra, sukurta tam tikriems veiksmams pridengti, kuriai prireikus bus galima nurašyti kokius nors incidentus, diversijas prie sienų ir taip toliau. Tai yra, neva tai ne mes, o kokie nors aktyvūs piliečiai tokiu būdu išreiškia savo poziciją.“
D. Galko palygino taip vadinamus „Juoduosius rusus“ su „žaliaisiais žmogeliukais“ Krymo okupacijos metu.
„Buvo žali, tapo juodi, – sakė jis. – Mano nuomone, provokacijos tęsis, galima tikėtis eskalacijos, be to, dar rimtesnės nei dabar. Ir dabar jie turi figos lapą, kuriuo gali prisidengti: tai ne mes, mes nieko nežinome.“
Pranešama, kad Latvijos valstybės saugumo tarnyba (VDD) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos organizacijos kūrimo siekiant įvykdyti itin sunkius nusikaltimus prieš taiką, taip pat prieš Latviją ir Ukrainą.
„Tyrimo interesais VDD kol kas susilaiko nuo išsamesnių komentarų“, – rašo leidinys.
Priminsime, po incidento kaimyninės šalies vidaus reikalų ministras Janis Dombrava įspėjo, kad „Baltarusijai reiktų suprasti, jog tokie dalykai gali sukelti sunkesnių padarinių pačiai Baltarusijai“.
Lukašenka, vietoje skambučio Bortnikovui, skleidžia melus apie latvius
Ginkluotos grupės įsiskverbimas iš Baltarusijos į Latviją buvo inscenizuotas Latvijos pusės, pareiškė Aleksandras Lukašenka. Jo teigimu, tokios operacijos neįmanomos be jo asmeninio pritarimo, o su juo tokia operacija nebuvo suderinta.
„Mes su tuo neturime nieko bendro, kad mes ten neva įsiskverbėme į jų teritoriją. Žmonės su kaukėmis, kariai kažką sugavo, užgrobė ar įstūmė ten kažkokia migrantų grupę. Didesnės kvailystės nesugalvosi“, – sakė A. Lukašenka.
Jo teigimu, Latvijos valdžia inscenizavo ginkluotos grupės įsiskverbimą iš Baltarusijos siekdama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos.
Šis A. Lukašenkos pareiškimas tik dar labiau įtikina, kad už šios operacijos slypi rusų arba baltarusių slaptosios tarnybos.
Tariamos grupuotės internetinis adresas su .ru galūne yra oficialiai įregistruotas oficialiame registre reg.ru. Yra nurodytas patvirtinimas, kad tai privatus asmuo, kuris pateikė savo asmens dokumentą ir sumokėjo registracijos mokestį pavedimu. Jeigu Baltarusijos vadovas iš tiesų manytų, kad tai yra Latvijos provokacija, jis jau seniai būtų paskambinęs kolegoms iš Rusijos FSB tarnybos ir pareikalavęs, kad šie išsiaiškintų, kas registravo tinklapį, iš kurios sąskaitos buvo daromas mokėjimas ir kokie asmenys už viso to stovi.
Maža to, jis turėtų pareikalauti, kad Rusijos tarnybos atjungtų kenkėjišką ir „latvių provokatorių“ sukurtą puslapį – tam šiuo metu nebereikia net teismo sprendimo, užtektų saugumo įsikišimo.
Vietoje šių paprastų žingsnių A. Lukašenka nusprendė eskaluoti situaciją toliau ir savo gerbėjams papasakoti eilinę „Vakarai puola“ istoriją.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.