Lukašenka liepė kariuomenei ruoštis blogiausiam: pasiuntė žinią Europai

A. Lukašenka pažymėjo, kad galimos eskalacijos scenarijai „jau apskaičiuoti“ ir „mums žinomi“, rašo „Zerkalo“.
„Tačiau negalima leisti naujos agresijos bangos. Šiandien to niekam nereikia. Iš mūsų pusės neturi būti jokių veiksmų, kurie galėtų būti vertinami kaip agresija“, – sakė A. Lukašenka.
Jis priminė, kad 1941 metais „vadovybė Vakarų pasienio karinei apygardai, įskaitant Baltarusijoje dislokuotus dalinius, davė nurodymus neprovokuoti ir nesudaryti įspūdžio, kad SSRS turi agresyvių ketinimų, nes tuo metu buvo paplitusi nuomonė, jog karo nebus“, rašo A. Lukašenkos spaudos tarnyba.
Siunčia žinią Europai
„Todėl mes tikrai neturime elgtis agresyviai. Tai tiesa. Tačiau turime ruoštis galimiems agresyviems veiksmams iš mūsų kaimynų pusės arba per jų teritoriją. Mes visada turime būti pasirengę“, – pabrėžė A. Lukašenka.
Jis pareiškė, kad Europos šalys, įskaitant Baltarusijos kaimynines valstybes, esą pasirinko didinti karines išlaidas, plečia karinių pratybų mastą ir didina jų skaičių.
„Pradėta atvirai spekuliuoti branduolinio potencialo stiprinimo tema. Kaip jie dabar tai vadina – Europos branduoliniu skydu. Tačiau, atsižvelgiant į ne kartą išsakytus agresyvius kai kurių Europos valstybių ir jų vadovų planus, šiandien derėtų kalbėti ne apie skydą. Veikiau tai kardas neapgalvotai veikiančių politikų rankose. Tačiau jie turi suprasti ir suvokti, kad šis kardas yra dviašmenis. Kalbu apie branduolinį ginklą“, – sakė A. Lukašenka.
A. Lukašenka ir anksčiau ne kartą pasitelkė panašią retoriką, perspėdamas apie tariamas Vakarų keliamas grėsmes Baltarusijai ir pabrėždamas būtinybę stiprinti šalies karinį pasirengimą.
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