Profsąjungos kritikuoja 2027 m. numatytą pareigūnų atlyginimų didinimą, perspėja dėl protesto

NPPSS teigia, kad policijos, pasieniečių, ugniagesių gelbėtojų ir Viešojo saugumo tarnybos darbuotojų atlyginimams didinti numatyta apie 35 mln. eurų, nors statutinių įstaigų įvardytas papildomo finansavimo poreikis siekia beveik 86,4 mln. eurų.
„Mes neprašome neįmanomų dalykų. Reikalaujame, kad valstybė tinkamai finansuotų žmones, kuriems patikėjo mūsų visų saugumą“, – šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė NPPSS.
Profsąjungos duomenimis, Policijos departamentui papildomai reikėtų 52,53 mln. eurų, Valstybės sienos apsaugos tarnybai – 17,68 mln. eurų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui – 12,3 mln. eurų, o Viešojo saugumo tarnybai – 3,88 mln. eurų.
NPPSS taip pat kritikuoja vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno minimą 7,52 proc. darbo užmokesčio augimą. Pasak susivienijimo, į šį dydį jau įskaičiuotas 2,5 proc. pareiginės algos bazinio dydžio didinimas, numatytas Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje.
„Daugeliui jų toks augimas reikštų vos 100–120 eurų per mėnesį“, – teigia profesinės sąjungos, keldamos klausimą, kiek realios naudos pareigūnams liks įvertinus kainų augimą.
NPPSS pabrėžia, kad darbo užmokesčio fondas turi padengti ne tik bazinius atlyginimus, bet ir privalomus mokėjimus už darbą naktimis, švenčių dienomis bei viršvalandžius.
Susivienijimas taip pat primena premjero Mindaugo Sinkevičiaus anksčiau išsakytą mintį, kad dalis pareigūnų palieka tarnybą ir įsidarbina kitur. Profsąjungų teigimu, Vyriausybės sprendimai turėtų padėti išlaikyti darbuotojus tarnyboje, o ne skatinti juos ieškoti kito darbo.
NPPSS reikalauja, kad pradinis statutinių pareigūnų atlyginimas siektų bent 1,5 tūkst. eurų į rankas.
„Biudžeto svarstymas dar tik prasideda. Laiko ištaisyti padėtį yra. Tačiau laukiame ne naujų pažadų ir procentų, o konkrečių sprendimų“, – rašoma įraše.
Pareigūnų profsąjungos perspėja, kad nepasikeitus situacijai pareigūnai gali surengti protesto akciją prie Vyriausybės.
Penkerių metų planas – kol kas tik teorinis
Rugpjūtį skelbta, kad NPPSS valdybos pirmininkė Ineta Kursevičienė gavo premjero M. Sinkevičiaus patvirtinimą, kad artimiausiu metu bus parengtas penkerių metų planas pareigūnų atlyginimams didinti ir darbo sąlygoms gerinti.
Vis dėlto, pasak jos, konkretūs darbai dar nepradėti.
„Kol kas apie planą kalbame tik teoriniu lygmeniu – realūs darbai dar nepradėti. NPPSS kreipėsi į premjerą, prašydamas paskirti atsakingus asmenis ir sudaryti bendrą darbo grupę planui rengti. Buvome nukreipti į Vidaus reikalų ministeriją, iš kurios gavome raštą, kuriuo profesinių sąjungų prašoma deleguoti po atstovą į darbo grupę. Kol kas konkrečių datų nenumatyta, taip pat nematome į darbo grupę įtrauktų institucijų, kurios turėtų dalyvauti šiame procese. Profesinės sąjungos ir Vyriausybė negali susitarti be institucijų, žinančių realius finansavimo poreikius“, – ketvirtadienį Eltai sakė I. Kursevičienė.
ELTA primena, kad Vyriausybei pritarus 2027 metų valstybės biudžeto projektui, vidaus reikalų ministras M. Katelynas teigė, jog statutinių pareigūnų atlyginimai kitąmet vidutiniškai turėtų augti apie 7,5 proc., arba maždaug 128 eurais į rankas. Jis taip pat nurodė, kad dabartinis finansavimas neatliepia visų statutinių tarnybų poreikių, todėl bus toliau ieškoma galimybių skirti papildomų lėšų.
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