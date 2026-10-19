Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Profsąjungos kritikuoja 2027 m. numatytą pareigūnų atlyginimų didinimą, perspėja dėl protesto

2026-10-19 12:33 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-19 12:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) kritikuoja 2027 metų valstybės biudžete numatytą statutinių pareigūnų atlyginimų didinimą ir įspėja, kad, nepasikeitus situacijai, gali surengti protesto akciją prie Vyriausybės.

Policija (nuotr. P. Peleckio/BNS)
GALERIJA (11)

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) kritikuoja 2027 metų valstybės biudžete numatytą statutinių pareigūnų atlyginimų didinimą ir įspėja, kad, nepasikeitus situacijai, gali surengti protesto akciją prie Vyriausybės.

REKLAMA
2

NPPSS teigia, kad policijos, pasieniečių, ugniagesių gelbėtojų ir Viešojo saugumo tarnybos darbuotojų atlyginimams didinti numatyta apie 35 mln. eurų, nors statutinių įstaigų įvardytas papildomo finansavimo poreikis siekia beveik 86,4 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes neprašome neįmanomų dalykų. Reikalaujame, kad valstybė tinkamai finansuotų žmones, kuriems patikėjo mūsų visų saugumą“, – šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė NPPSS.

REKLAMA
REKLAMA

Profsąjungos duomenimis, Policijos departamentui papildomai reikėtų 52,53 mln. eurų, Valstybės sienos apsaugos tarnybai – 17,68 mln. eurų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui – 12,3 mln. eurų, o Viešojo saugumo tarnybai – 3,88 mln. eurų.

REKLAMA

NPPSS taip pat kritikuoja vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno minimą 7,52 proc. darbo užmokesčio augimą. Pasak susivienijimo, į šį dydį jau įskaičiuotas 2,5 proc. pareiginės algos bazinio dydžio didinimas, numatytas Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje.

„Daugeliui jų toks augimas reikštų vos 100–120 eurų per mėnesį“, – teigia profesinės sąjungos, keldamos klausimą, kiek realios naudos pareigūnams liks įvertinus kainų augimą.

REKLAMA
REKLAMA

NPPSS pabrėžia, kad darbo užmokesčio fondas turi padengti ne tik bazinius atlyginimus, bet ir privalomus mokėjimus už darbą naktimis, švenčių dienomis bei viršvalandžius.

Susivienijimas taip pat primena premjero Mindaugo Sinkevičiaus anksčiau išsakytą mintį, kad dalis pareigūnų palieka tarnybą ir įsidarbina kitur. Profsąjungų teigimu, Vyriausybės sprendimai turėtų padėti išlaikyti darbuotojus tarnyboje, o ne skatinti juos ieškoti kito darbo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

NPPSS reikalauja, kad pradinis statutinių pareigūnų atlyginimas siektų bent 1,5 tūkst. eurų į rankas.

„Biudžeto svarstymas dar tik prasideda. Laiko ištaisyti padėtį yra. Tačiau laukiame ne naujų pažadų ir procentų, o konkrečių sprendimų“, – rašoma įraše.

Pareigūnų profsąjungos perspėja, kad nepasikeitus situacijai pareigūnai gali surengti protesto akciją prie Vyriausybės.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

 

Penkerių metų planas – kol kas tik teorinis

Rugpjūtį skelbta, kad NPPSS valdybos pirmininkė Ineta Kursevičienė gavo premjero M. Sinkevičiaus patvirtinimą, kad artimiausiu metu bus parengtas penkerių metų planas pareigūnų atlyginimams didinti ir darbo sąlygoms gerinti.

REKLAMA

Vis dėlto, pasak jos, konkretūs darbai dar nepradėti.

„Kol kas apie planą kalbame tik teoriniu lygmeniu – realūs darbai dar nepradėti. NPPSS kreipėsi į premjerą, prašydamas paskirti atsakingus asmenis ir sudaryti bendrą darbo grupę planui rengti. Buvome nukreipti į Vidaus reikalų ministeriją, iš kurios gavome raštą, kuriuo profesinių sąjungų prašoma deleguoti po atstovą į darbo grupę. Kol kas konkrečių datų nenumatyta, taip pat nematome į darbo grupę įtrauktų institucijų, kurios turėtų dalyvauti šiame procese. Profesinės sąjungos ir Vyriausybė negali susitarti be institucijų, žinančių realius finansavimo poreikius“, – ketvirtadienį Eltai sakė I. Kursevičienė.

ELTA primena, kad Vyriausybei pritarus 2027 metų valstybės biudžeto projektui, vidaus reikalų ministras M. Katelynas teigė, jog statutinių pareigūnų atlyginimai kitąmet vidutiniškai turėtų augti apie 7,5 proc., arba maždaug 128 eurais į rankas. Jis taip pat nurodė, kad dabartinis finansavimas neatliepia visų statutinių tarnybų poreikių, todėl bus toliau ieškoma galimybių skirti papildomų lėšų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų