Policija prakalbo apie įslaptintos informacijos vagystę ir perdavimą: sulaikytas vilnietis

Atlikus kratas sulaikyto asmens gyvenamojoje ir darbo vietose bei transporto priemonėse, rasti ir paimti elektroniniai įrenginiai, galimai skirti informacijai fiksuoti ir kaupti, taip pat kiti daiktai ir dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti.
Minėtam asmeniui pateikti įtarimai dėl neteisėto techninių priemonių įrengimo ar panaudojimo informacijai rinkti, tarnybos paslapties pagrobimo ar kitokio neteisėto įgijimo.
Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai.
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