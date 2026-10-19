Nelaimė Zarasų rajone: ežere rastas žmogaus kūnas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 11.32 val. Zarasų rajone, Turmanto seniūnijoje, Brukninės viensėdyje, tęsiant skenduolio paiešką Smalvo ežere, narai apie 12 metrų gylyje ir 20 metrų nuo kranto atstumu vandenyje rado nuskendusį žmogų.
Žvejo valtis (su varikliu) ištraukta į krantą.
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