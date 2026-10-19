Vilniuje sulaikytas 20-metis su 65 maišeliais narkotikų

Kaip pranešė Policijos departamentas, 20-metis jaunuolis buvo sulaikytas sekmadienio vakarą, apie 21.30 val., Šv. Stepono gatvėje.
Iš 2006 m. gimusio įtariamojo policija paėmė 44 polietileninius maišelius su skaidria kristalų pavidalo medžiaga.
Taip pat paimtas 21 polietileninis maišelis su augalinės kilmės medžiaga.
Įtariama, kad tai narkotinės medžiagos.
Vyras uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis turint tikslą platinti.
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