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Premjeras skelbia naujausią žinią – Lietuva stiprina budrumo lygį: „Nuo šiandien“

2026-10-19 12:54 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-19 12:54
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Po sekmadienio naktį įvykusio incidento, kai bandyta padegti įmonės Vilniuje patalpas, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad strateginės infrastruktūros objektuose bus padidintas budrumo lygis.

Po sekmadienio naktį įvykusio incidento, kai bandyta padegti įmonės Vilniuje patalpas, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad strateginės infrastruktūros objektuose bus padidintas budrumo lygis.

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„Traktuojame, kad tai yra sabotažas ir ieškoma šį nusikaltimą atlikusių asmenų. Šiame kontekste buvo sutarta, kad valstybinės reikšmės kritinę infrastruktūrą valdančiuose objektuose, kurių turime per 15, bus sustiprintas budrumo lygis, atsižvelgiant į situaciją“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio Vyriausybėje pirmadienį sakė M. Sinkevičius.

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Pasak jo, budrumo lygis sustiprinamas nuo pirmadienio. „Nuo šiandien“, – į žurnalisto klausimą atsakė jis.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. SpaceX, CrewDragon, NASA nuotr.

„Sustiprintas budrumo lygis reiškia, kad didesnis pajėgų skaičius ir didesnis dėmesys bus skiriamas tiems objektams, techninis, fizinis įsitraukimas į tų objektų apsaugą“, – dėstė Vyriausybės vadovas.

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Mėtė Molotovo kokteilius

Sekmadienio, spalio 18 d., naktį incidentas fiksuotas įmonės „Delska“ teritorijoje, kurioje yra laikoma „Starlink“ įranga.

Pasak M. Sinkevičiaus, Molotovo kokteiliais bandyta sukelti gaisrą.

„Gaisrą laiku pastebėjo sargas ir ėmėsi veiksmų gesinant gaisro židinius. (...) Antenos neužsidegė, nežymiai apdegė valdymo blokas, atvykus PAGD profesionalams, pagalbos nebereikėjo“, – sakė ministras pirmininkas.

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M. Sinkevičiaus teigimu, įtariamieji kol kas nėra nustatyti, vykdoma intensyvi jų paieška, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Tai nėra pirmas atvejis pastaruoju metu, kai kėsinamasi į „Starlink“ infrastruktūrą Europoje.

Praėjusią savaitę pranešta, kad Bulgarijos institucijos tiria pranešimą, kad kelios antenos, naudojamos ryšiui su „Starlink“ palydovų tinklu, buvo tyčia padegtos.

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Praėjusį mėnesį gaisras kilo „Starlink“ palydovinio ryšio stotyje centrinėje Lenkijoje, o šalies skaitmeninių reikalų ministras šį gaisrą pavadino sabotažo aktu.

Vokietijos policija dėl gaisro Lenkijoje sulaikė tris vyrus ir moterį, o premjeras Donaldas Tuskas šį incidentą apibūdino kaip „hibridinio karo veiksmą“.

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2026-10-19 13:02
Patys paleidžia drona, patys sukelia panika.
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Mindė daunas
Mindė daunas
2026-10-19 13:01
kaime būk budrus, miesto šūdai ant tavęs nugrius
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kapeikos
kapeikos
2026-10-19 13:09
budrumas tai kaimieciu su lopeta pranesimai
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