Muskas pažadėjo padovanoti „SpaceX“ akcijų kiekvienam vaikui JAV

Apie tai jis pranešė socialiniame tinkle „X“.
„Kitais metais padovanosiu po vieną savo „SpaceX“ akciją kiekvienam Amerikos vaikui“, – parašė E. Muskas ir pridūrė, kad tai bus „pirmoji iš daugelio“ panašių iniciatyvų.
Daugiau informacijos apie tai, kaip šis planas bus įgyvendinamas, jis nepateikė.
Viena akcija kainuoja apie 146 JAV dolerius
Leidinio „Newsweek“ duomenimis, E. Muskui priklauso maždaug 6,4 mlrd. „SpaceX“ akcijų – šiek tiek mažiau nei pusė bendrovės. Šiuo metu viena akcija kainuoja apie 146 JAV dolerius (apie 130 eurus).
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 5 dieną „SpaceX“ akcijų kaina pakilo beveik 8 proc. ir pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio vidurio. Dėl to Elono Musko turtas vėl viršijo 1 trln. JAV dolerių.
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