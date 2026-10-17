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Skelbiama, kad Muskas pasiūlė Trumpui apriboti „Starlink“ veikimą Ukrainoje

2026-10-17 11:29 / šaltinis: ELTA
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2026-10-17 11:29
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Technologijų verslo milijardierius Elonas Muskas kreipėsi į JAV prezidentą Donaldą Trumpą siūlydamas apriboti palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ veikimą Ukrainoje, praneša leidinys „The Telegraph“.

Elonas Muskas ir Donaldas Trumpas SCANPIX

Technologijų verslo milijardierius Elonas Muskas kreipėsi į JAV prezidentą Donaldą Trumpą siūlydamas apriboti palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ veikimą Ukrainoje, praneša leidinys „The Telegraph“.

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Pasak keturių apie šią situaciją žinančių šaltinių, E. Muskas pasiūlė įvesti greičio apribojimus, kurie apsunkino Ukrainos gynybą nuo Rusijos dronų.

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Vienas šaltinių teigė, kad D. Trumpas pritarė E. Musko siūlymui, taip atverdamas kelią Pentagonui apriboti karinėms reikmėms pritaikytos palydovinio ryšio sistemos versijos „Starshield“ veikimą.

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E. Muskas anksčiau dėl kilusio chaoso kaltino D. Trumpą, kuris tuo metu buvo įsivėlęs į ginčą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu dėl Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

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JAV pareigūnai buvo perspėję Ukrainos taikos derybininkus, kad Vašingtonas gali nutraukti dalijimąsi žvalgybos informacija ir kitokią paramą, jei Ukraina nenutrauks ilgojo nuotolio smūgių prieš Rusiją.

Šios savaitės pradžioje bendrovė „SpaceX“ apribojo prieigą prie sistemos „Starshield“, kurią Ukraina naudoja reaktyviniams dronams perimti ir smūgiams priešo užnugaryje rengti.

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Trečiadienį E. Muskas neigė esantis atsakingas už prieigos prie „Starlink“ ribojimą ir kaltino Baltuosius rūmus. Jis teigė, kad dėl bet kokių greičio ar naudojimo apribojimų sprendžia JAV kariuomenė, o galutinį sprendimą priima JAV prezidentas.

Tačiau aukšto rango šaltinis teigė, kad po masinių Rusijos smūgių Kyjivui, kuriuos atremti trukdė „Starshield“ ryšio sutrikimai, E. Muskas sunerimo dėl galimos neigiamos vartotojų reakcijos Europoje.

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Pasak šaltinio, E. Muskas socialiniame tinkle „X“ parašė, kad yra nekaltas ir kad atsakomybė tenka JAV administracijai, nors iš tiesų prie to prisidėjo ir E. Muskas, ir administracija.

Šią įvykių versiją patvirtino aukšto rango Europos pareigūnas ir du gerai informuoti šaltiniai Ukrainoje.

Po to, kai „Reuters“ pranešė, kad sprendimą dėl ryšio apribojimų priėmė Baltieji rūmai, anonimiškai kalbėjęs JAV pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad D. Trumpas neprašė apriboti Ukrainai teikiamų „Starshield“ paslaugų.

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Pentagonas šių apribojimų viešai nepaaiškino.

„Starshield“ yra karinėms reikmėms pritaikyta E. Musko palydovinio ryšio tinklo „Starlink“ versija, leidžianti dronų operatoriams palaikyti ryšį su dideliu greičiu skrendančiais bepiločiais orlaiviais.

Ukrainoje „Starshield“ sistemą naudojantiems dronams nustatyta maždaug 160 km per valandą greičio riba. Dėl to tapo beveik neįmanoma atremti masinių Rusijos atakų, nes reaktyviniai dronai ir raketos skrenda dvigubai greičiau.

Penktadienį V. Zelenskis sakė, kad palydovinio interneto ryšys atkuriamas, tačiau ankstesnės greičio ribos dar negrąžintos.

Tai ne pirmas kartas, kai E. Muskas kaltinamas ribojęs savo sistemos „Starlink“ naudojimą ir taip pakenkęs Ukrainai.

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