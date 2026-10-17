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Nušalinta naujoji Trumpo spaudos sekretorė – poste neišbuvo nė savaitės

2026-10-17 10:13 / šaltinis: BNS
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2026-10-17 10:13
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Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Katie Zacharia penktadienį buvo nušalinta po mažiau nei savaitės šiame svarbiame poste.

Katie Zacharia, Donaldas Trumpas (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (18)

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Katie Zacharia penktadienį buvo nušalinta po mažiau nei savaitės šiame svarbiame poste.

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Ji padarė virtinę klaidų, kurios sukėlė papildomų rūpesčių jos bosui – sunkumų ir taip patiriančiam prezidentui Donaldui Trumpui.

„Galiu patvirtinti“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas Baltųjų rūmų pareigūnas po to, kai televizija „Fox News“ pranešė, kad 41-erių K. Zacharia traukiasi.

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Tai buvo galima numatyti jau anksčiau, kai D. Trumpas leido suprasti esąs pasirengęs atsisveikinti su savo naujai paskirta atstove, kilus kritikai dėl to, kad ji apsimetinėjo esanti teisininkė, ir dėl vienintelės, daug pašaipų sulaukusios jos spaudos konferencijos.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

„Aš paklausiau: „Katie, ar tai tikrai tau?“, – žurnalistams sakė D. Trumpas. – Pasakiau: „Katie, tu neprivalai to daryti.“ (...) Pasakiau jai: „Jei būčiau tavo vietoje, atvirai pasakius, apsvarstyčiau tai iš naujo.“

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Per pirmąją D. Trumpo kadenciją finansininko Anthony Scaramucci 11 dienų trukęs darbas Baltųjų rūmų komunikacijos direktoriaus pareigose buvo plačiai išjuoktas dėl savo trumpumo ir net tapo interneto memu.

K. Zacharia šiame poste išsilaikė mažiau nei pusę šio laiko.

„Rekordai tam ir skirti, kad būtų viršijami“, – socialiniame tinkle „X“ parašė A. Scaramucci. Jis pridūrė: „Tačiau svetimas skausmas man neteikia jokio džiaugsmo.“

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K. Zacharia perėmė šias pareigas iš kovingosios Karoline Leavitt, kuri padėjo D. Trumpui pertvarkyti informacijos sklaidą iš Baltųjų rūmų, įsileisdama daugiau palankių žiniasklaidos priemonių ir nuožmiai puldama kritiškus leidinius.

K. Zacharia pradžia buvo nesėkminga jau nuo debiutinės spaudos konferencijos antradienio rytą.

Ji truko mažiau nei 15 minučių, prasidėjo itin lėtu D. Trumpui jos priskirtų pasiekimų sąrašo skaitymu, o po to ji atsakė vos į tris žurnalistų klausimus.

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Vėliau kilo skandalas, paaiškėjus, kad jos ankstesni teiginiai, esą ji yra teisininkė, neatitinka tiesos.

Šis sąmyšis blaško 80-metį D. Trumpą, skraidantį po šalį ir bandantį paremti respublikonų kandidatus prieš lapkričio 3 dieną vyksiančius kadencijos vidurio Kongreso rinkimus, kuriuose apklausos respublikonams žada triuškinamą pralaimėjimą.

Pats D. Trumpas taip pat susiduria su vis labiau smunkančiais reitingais, amerikiečiams piktinantis dėl karo prieš Iraną, infliacijos ir įtarimų korupcija.

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