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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kris Trumpo atstovė? Trumpas pats parekomendavo jai pergalvoti karjerą

2026-10-16 20:47 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-16 20:47
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas rekomendavo savo naujajai Baltųjų rūmų spaudos sekretorei persvarstyti savo karjerą, skelbia „Sky news“.

Katie Zacharia, Donaldas Trumpas (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (9)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas rekomendavo savo naujajai Baltųjų rūmų spaudos sekretorei persvarstyti savo karjerą, skelbia „Sky news“.

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D. Trumpas pareiškė, kad kai kurios žiniasklaidos priemonės neva elgėsi su Katie Zacharia „gana nemandagiai“ ir pridūrė, kad jis nori, jog ji būtų „laiminga“.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Katie Zacharia

Kas žinoma apie pirmąsias naujosios Baltųjų rūmų atstovės darbo dienas?

K. Zacharia turėjo gana prastą pirmąją spaudos konferenciją, o netrukus kilo klausimų dėl to, ar ji tikrai yra advokatė, kaip buvo skelbusi.

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K. Zacharia buvo paskirta praėjusią savaitę.

D. Trumpas pareiškė, kad leis jai pačiai priimti sprendimą.

„Ji yra maloni asmenybė, o su ja elgiamasi grubiai“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.

„Aš jai pasakiau, sąžiningai, jei būčiau tavo vietoje, apsvarstyčiau dar kartą. Pagalvok apie tai, bet aš apsvarstyčiau dar kartą“, – pridūrė jis.

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Pirmoji K. Zacharios spaudos konferencija sulaukė daug kritikos. Ji nelabai gebėjo atsakyti į paprastus klausimus, o vienu metu savo vyrą pavadino prezidentu.

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41 metų K. Zacharios teisinė kvalifikacija jau sulaukė dėmesio po to, kai ji neaiškiai atsakė į klausimą, kur išlaikė advokatūros egzaminą, kuris yra būtinas norint verstis advokato praktika Jungtinėse Valstijose.

Save teisininke vadinanti K. Zacharia nurodo esanti Kalifornijoje įsikūrusios konservatyvios ne pelno organizacijos vyriausioji teisės patarėja. Ji taip pat teigia anksčiau dirbusi advokatų kontoroje Pekine.

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Ketvirtadienį paklausta apie savo teisinę kvalifikaciją, K. Zacharia sakė užsiregistravusi laikyti advokatūros egzaminą, tačiau vėliau ją „išblaškė ir užgriuvo“ planai kartu su vyru persikelti į Kiniją.

K. Zacharia teigė, kad grįžusi į Jungtines Valstijas egzamino daugiau nelaikė, nes gimė jos pirmasis vaikas.

Negana to, K. Zacharia ketvirtadienį transliuotame interviu pareiškė, kad Kinijoje nebuvo „deramų tualetų“.  Pekinas penktadienį paragino Baltųjų rūmų spaudos sekretorę „dažniau“ apsilankyti Kinijoje.

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