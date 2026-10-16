Trumpas skelbia turintis „detalių“ apie karą Ukrainoje: „Kažkada paviešinsiu“

„Norite, kad Zelenskis pasitrauktų. Ar pamiršote, kad prezidentas Putinas pradėjo karą?“ – paklausta JAV prezidento.
„Žinau detales, gerai? Ir kažkada paviešinsiu detales. Man nerūpi niekas, tik kad šis karas pasibaigtų“, – atsakė D. Trumpas.
Pastaruoju metu JAV didina spaudimą Ukrainai ir mažina spaudimą Rusijai.
ES lyderiai vienbalsiai pasmerkė Donaldo Trumpo sprendimą sušvelninti sankcijas Rusijai
Europos Sąjungos (ES) lyderiai vienbalsiai sukritikavo JAV prezidento D. Trumpo sprendimą laikinai panaikinti sankcijas Rusijos dyzelinui ir įspėjo, kad ekonominis spaudimas Maskvai neturėtų būti mažinamas, kol tęsiasi jos karas prieš Ukrainą.
„Europos Vadovų Taryba apgailestauja dėl Jungtinių Valstijų sprendimo laikinai panaikinti sankcijas Rusijos dyzelinui“, – pažymėjo 27 ES valstybių narių lyderiai aukščiausiojo lygio susitikime Briuselyje penktadienį patvirtintose išvadose, kurias cituoja portalas „TVP World“.
D. Trumpas apie apribojimų Rusijos dyzelino eksportui sušvelninimą paskelbė anksčiau šį mėnesį, ir šis jo žingsnis Kyjive bei tarp jo Europos sąjungininkų sukėlė susirūpinimą, kad Vašingtonas pernelyg švelniai elgiasi su Maskva dėl karo Ukrainoje ir kartu didina spaudimą prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.
ES lyderiai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą griežtinti sankcijas Rusijai, įskaitant priemones, kuriomis siekiama mažinti jos pajamas iš energijos, užkirsti kelią sankcijų vengimui bei sutrikdyti Maskvos vadinamojo šešėlinio tanklaivių laivyno veiklą.
Jie taip pat pasisakė prieš veiksmus, kuriais siekiama normalizuoti Rusijos dalyvavimą tarptautiniuose sporto ir kultūros renginiuose, ypač tuose, kuriuose būtų demonstruojami Rusijos nacionaliniai simboliai.
Ši pozicija pareikšta tuo metu, kai kelios tarptautinės sporto organizacijos ėmėsi veiksmų, siekdamos sušvelninti Rusijos sportininkams taikomus apribojimus, įvestus po to, kai Maskva 2022 metais pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą.
Kai kurie Rusijos sportininkai grįžo į tarptautines varžybas kaip neutralūs dalyviai, o tokiose sporto šakose kaip imtynės, fechtavimas ir tekvondo buvo panaikinti apribojimai dėl Rusijos nacionalinės vėliavos ir himno.
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