Vos pradėjusiai dirbti Trumpo spaudos sekretorei – nepatogūs klausimai

Viena JAV priežiūros organizacija kreipėsi į Kalifornijos valstijos advokatūrą, prašydama ištirti, ar prezidento Donaldo Trumpo atstovė spaudai, viešai atstovaujanti administracijai, nepažeidė įstatymų, ne kartą prisistatydama teisininke, nors neturi atitinkamos licencijos.
Organizacija „Campaign for Accountability“ nurodė, kad K. Zacharia per televizijos laidas vadino save teisininke ir buvo prisistačiusi Kalifornijoje įsikūrusios konservatyvios ne pelno organizacijos vyriausiąja teisės patarėja.
„Ponia Zacharia ne kartą prisistatė teisininke, siekdama sustiprinti savo reputaciją ir patikimumą“, – sakė organizacijos vykdomoji direktorė Michelle Kuppersmith.
„Valstijos advokatūra turėtų ištirti, ar ponia Zacharia neklaidino visuomenės dėl savo kvalifikacijos“, – pridūrė ji.
Penktadienį paskelbdamas apie K. Zacharios paskyrimą, D. Trumpas ją pavadino „advokate“, tačiau žurnalistai nerado jokių duomenų, kad ji turėtų leidimą verstis advokato praktika kurioje nors JAV valstijoje.
Advokatūra duomenų neturi
Kalifornijos advokatūra JAV žiniasklaidai patvirtino neturinti duomenų, kad K. Zacharia būtų gavusi tokią licenciją savo dabartine ar mergautine pavarde.
41 metų K. Zacharia 2011 m. baigė Pepperdine'o universiteto teisės mokyklą, tačiau vien teisės diplomas automatiškai nesuteikia teisės verstis advokato praktika.
Antradienį žurnalistų paklausta, kur išlaikė advokatūros egzaminą, K. Zacharia atsakė: „Kai persikėliau į Kiniją“, tačiau nenurodė jokios jurisdikcijos, kurioje turėtų teisę verstis advokato praktika.
Užsienio šalių piliečiai negali laikyti Kinijos advokatūros egzamino, nors gali dirbti tam tikrą teisinį darbą Kinijos advokatų kontorose.
Dirbo Pekino advokatų kontoroje
Remiantis jos profesinės veiklos aprašymu, K. Zacharia anksčiau dirbo vienoje Pekino advokatų kontoroje.
„Dirbau tarptautinių sandorių teisės srityje, turėdama visą reikiamą kvalifikaciją“, – žurnalui „Newsweek“ sakė ji, tačiau nepaaiškino, ar turi JAV išduotą advokato licenciją.
Ši diskusija kilo po silpno pirmojo K. Zacharios pasirodymo Baltųjų rūmų spaudos sekretorės pareigose antradienį, kai vos 14 minučių trukusiame brifinge ji daugiausia skaitė iš anksto parengtą tekstą.
Prezidentą pavadino savo vyru
K. Zacharia atsakė tik į trijų žiniasklaidos priemonių, laikomų palankiomis D. Trumpui, klausimus ir kelis kartus suklupo atsakinėdama. Vienu metu ji netyčia pavadino prezidentą savo vyru.
Jos pasirodymą sukritikavo buvusi Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jen Psaki, dabar dirbanti televizijos žinių laidų vedėja. Ji palygino brifingą su komedijų laidos „Saturday Night Live“ skeču.
Tačiau D. Trumpas pagyrė K. Zacharios debiutą, žurnalistams pareikšdamas: „Manau, kad ji pasirodė labai gerai.“
K. Zacharia pakeitė Karoline Leavitt, kuri rugpjūtį pasitraukė iš pareigų, kurias eidama buvo viena ryškiausių viešų D. Trumpo antrosios administracijos gynėjų.
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