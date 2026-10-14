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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šiurpi lėktuvo katastrofa JAV: žuvo 6 žmonės, tarp jų – vaikas

2026-10-14 19:33 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-14 19:33
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Antradienio vakarą per lėktuvo katastrofą netoli Viskonsin Delso miesto (JAV Viskonsino valstija) žuvo šeši žmonės, tarp jų – vaikas, pranešė Sauko apygardos šerifo departamentas.

JAV Viskonsino valstijoje per nedidelio lėktuvo katastrofą žuvo šeši žmonės, tarp jų – vaikas (nuotr. Telegram)

Antradienio vakarą per lėktuvo katastrofą netoli Viskonsin Delso miesto (JAV Viskonsino valstija) žuvo šeši žmonės, tarp jų – vaikas, pranešė Sauko apygardos šerifo departamentas.

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Pasak valdžios institucijų, šešiavietis vienmotoris lėktuvas skrido iš Kenošos į Menomonį, kai prieš 22 val. (vietos, trečiadienį 6 val. Lietuvos laiku) sudužo miškingoje vietovėje netoli Miror Leiko (Mirror Lake) valstijos parko, Delonos miestelyje. Tuo metu per vietovę slinko audra ir lijo lietus.

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Šerifo departamentas informavo, kad apie 21.30 val. gavo keletą pranešimų apie sudužusį orlaivį. Anot departamento, lėktuvu skridę penki suaugusieji ir vienas vaikas buvo rasti negyvi.

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Policija teigė, kad fiksuoto sparno lėktuvas „Piper PA-46“ prieš katastrofą palaikė ryšį su netoliese esančiu skrydžių valdymo bokštu. Tyrėjai nagrinėja šiuos ryšio įrašus ir tai, ar prie katastrofos galėjo prisidėti oro sąlygos, pažymėjo šerifo departamentas ir Federalinė aviacijos administracija (FAA).

Policija nurodė, kad ant žemės nenukentėjo nei statiniai, nei žmonės. Žuvusiųjų vardai ir pavardės iš karto nebuvo paskelbti. Tyrimą atlieka FAA ir Nacionalinė transporto saugumo valdyba.

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