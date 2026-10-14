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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Iš Frankfurto skridusiame lėktuve – ekstremali situacija: pilotas paskelbė pavojaus signalą

2026-10-14 10:34 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-14 10:34
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Iš Frankfurto į Delį skridęs „Air India“ lėktuvas dėl užgrobimo pavojaus nukreiptas į Džaipurą – pradėtas tyrimas. Pirminiais duomenimis, visi keleiviai ir įgulos nariai buvo saugiai evakuoti ir nuvesti į specialiai paskirtą laukimo zoną oro uosto terminale, rašo „Hindustan Times“.

Lėktuvas, policija (nuotr. 123rf.com)

Iš Frankfurto į Delį skridęs „Air India“ lėktuvas dėl užgrobimo pavojaus nukreiptas į Džaipurą – pradėtas tyrimas. Pirminiais duomenimis, visi keleiviai ir įgulos nariai buvo saugiai evakuoti ir nuvesti į specialiai paskirtą laukimo zoną oro uosto terminale, rašo „Hindustan Times“.

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Trečiadienio rytą iš Frankfurto į Delį skridęs oro bendrovės „Air India“ lėktuvas buvo nukreiptas į Džaipurą ir priverstinai nusileido Džaipuro tarptautiniame oro uoste, pilotui paskelbus įspėjimą apie galimą orlaivio užgrobimą, pranešė Indijos civilinės aviacijos generalinio direktorato (DGCA) šaltiniai.

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Aviacijos priežiūros institucija pradėjo incidento tyrimą.

Skrydis AI 2030, vykdytas lėktuvu „Boeing 787-9“, saugiai nusileido ir buvo nukreiptas į specialią izoliuotą stovėjimo aikštelę saugumo patikrinimams atlikti, nurodė šaltiniai.

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Išsiuntė pavojaus signalą

DGCA duomenimis, lėktuvo atsakiklis siuntė kodą 7500 – tarptautinį aviacijos signalą, reiškiantį orlaivio užgrobimą arba neteisėtą kišimąsi į skrydžio vykdymą.

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Orlaivio vado paskelbtą pavojaus signalą gavo skrydžių valdymo tarnyba (ATC), po to buvo priimtas sprendimas nukreipti lėktuvą į Džaipurą.

Pasak DGCA šaltinių, atsakingos institucijos jau baigė orlaivio patikrinimą ir leido tęsti skrydį. Tikimasi, kad keleiviai netrukus vėl galės įlipti į lėktuvą.

Tačiau policijos šaltiniai pateikė kitokią informaciją – jų teigimu, avarinio nusileidimo priežastis buvo grasinimas susprogdinti lėktuvą.

Malvija Nagaro rajono policijos komisaro padėjėjas Shivas Dayalas naujienų agentūrai PTI sakė, kad oro uosto administracija informavo policiją apie avarinį iš Frankfurto į Delį skridusio lėktuvo nusileidimą, gavus pranešimą apie galimą bombą orlaivyje.

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