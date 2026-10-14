Iš Frankfurto skridusiame lėktuve – ekstremali situacija: pilotas paskelbė pavojaus signalą

Trečiadienio rytą iš Frankfurto į Delį skridęs oro bendrovės „Air India“ lėktuvas buvo nukreiptas į Džaipurą ir priverstinai nusileido Džaipuro tarptautiniame oro uoste, pilotui paskelbus įspėjimą apie galimą orlaivio užgrobimą, pranešė Indijos civilinės aviacijos generalinio direktorato (DGCA) šaltiniai.
Aviacijos priežiūros institucija pradėjo incidento tyrimą.
Skrydis AI 2030, vykdytas lėktuvu „Boeing 787-9“, saugiai nusileido ir buvo nukreiptas į specialią izoliuotą stovėjimo aikštelę saugumo patikrinimams atlikti, nurodė šaltiniai.
Išsiuntė pavojaus signalą
DGCA duomenimis, lėktuvo atsakiklis siuntė kodą 7500 – tarptautinį aviacijos signalą, reiškiantį orlaivio užgrobimą arba neteisėtą kišimąsi į skrydžio vykdymą.
Orlaivio vado paskelbtą pavojaus signalą gavo skrydžių valdymo tarnyba (ATC), po to buvo priimtas sprendimas nukreipti lėktuvą į Džaipurą.
Pasak DGCA šaltinių, atsakingos institucijos jau baigė orlaivio patikrinimą ir leido tęsti skrydį. Tikimasi, kad keleiviai netrukus vėl galės įlipti į lėktuvą.
Tačiau policijos šaltiniai pateikė kitokią informaciją – jų teigimu, avarinio nusileidimo priežastis buvo grasinimas susprogdinti lėktuvą.
Malvija Nagaro rajono policijos komisaro padėjėjas Shivas Dayalas naujienų agentūrai PTI sakė, kad oro uosto administracija informavo policiją apie avarinį iš Frankfurto į Delį skridusio lėktuvo nusileidimą, gavus pranešimą apie galimą bombą orlaivyje.
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