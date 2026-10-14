Pilotai paskelbė avarinę situaciją: lėktuve įskilo langas

Skrydžių stebėjimo svetainė „AirNav Radar“ socialiniame tinkle „X“ pranešė: „Prie vienos iš keleivių vietų įskilo langas. Prieš nuspręsdami, į kurį oro uostą nukreipti lėktuvą, pilotai atlieka patikros procedūras.“
Kaip matyti iš pranešimų, su kuriais susipažino „The Telegraph“, įtrūkimas buvo pastebėtas lange prie keleivio vietos dešinėje lėktuvo pusėje.
Aptikusi pažeidimą, įgula paskelbė pavojaus signalą, atsakiklyje nustatydama kodą 7700, reiškiantį avarinę situaciją. Taip apie iškilusią problemą buvo informuoti skrydžių vadovai.
Lėktuvų keleivių salono langai gaminami iš kelių akrilinio stiklo sluoksnių. Pagal standartines aviacijos procedūras, įskilus langui, pilotai turėtų sumažinti skrydžio aukštį, kad pažeidimas nedidėtų.
Pranešama, kad Getviko oro uosto gelbėjimo tarnybos buvo informuotos apie būtinybę pasirengti skrydį BA2660 vykdančio lėktuvo nusileidimui. Tai buvo standartinė prevencinė priemonė.
Lėktuvas buvo priverstas grįžti atgal
„British Airways“ atstovas spaudai patvirtino, kad lėktuvas buvo priverstas grįžti dėl nedidelio techninio gedimo ir saugiai nusileido Londono Getviko oro uoste.
„Atsiprašėme keleivių dėl kelionės vėlavimo, o mūsų komandos deda visas pastangas, kad jie galėtų tęsti savo suplanuotas keliones“, – pridūrė jis.
„The Telegraph“ žurnalistai taip pat kreipėsi į Getviko oro uosto atstovus, prašydami pakomentuoti incidentą.
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