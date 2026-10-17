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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas užsimojo pervadinti vandenyną savo vardu: atskleidė, ką atsakė „Google“

2026-10-17 08:47 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-17 08:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį savo šalininkams pasakojo esą bandęs pasiekti, kad vienas iš vandenynų būtų pavadintas jo vardu. Pasak jo, bendrovė „Google“ su tuo nesutiko.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas EPA
GALERIJA (20)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį savo šalininkams pasakojo esą bandęs pasiekti, kad vienas iš vandenynų būtų pavadintas jo vardu. Pasak jo, bendrovė „Google“ su tuo nesutiko.

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Kalbėdamas rinkimų kampanijos renginio metu Džordžijos valstijoje, D. Trumpas teigė pasiūlęs interneto milžinės „Google“ atstovams Atlanto arba Ramųjį vandenyną pervadinti „Trumpo vandenynu“.

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„Mums jau gana. Užteks. Daugiau to nebedarysime“, – taip, pasak D. Trumpo, pasipiktinę atsakė bendrovės atstovai.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

D. Trumpas 2025 m. įsaku Meksikos įlanką jau pervadino „Amerikos įlanka“, o šių metų rugpjūtį prie sienos su Kanada esantį Ontarijo ežerą – „Amerikos ežeru“. Abu nauji pavadinimai pradėti rodyti JAV vartotojams skirtuose „Google Maps“ žemėlapiuose.

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D. Trumpas šalininkams sakė, kad buvo nusiuntęs „Google“ žemėlapį su užrašu „Trumpo vandenynas“, bet bendrovės atstovai idėją atmetė.

„Pone, supraskite, šito negalime padaryti. Vandenynai – kitas reikalas. Jie skalauja daugybės šalių krantus. Negalime to padaryti“, – bendrovės atstovų žodžius citavo D. Trumpas.

JAV prezidentas sakė šį kartą tik juokavęs, tačiau pridūrė, kad tai nebuvo blogiausia jam kada nors kilusi idėja.

Iš karto nebuvo aišku, ar toks pokalbis su „Google“ atstovais iš tiesų įvyko.

D. Trumpas ne kartą yra užsiminęs, kad norėtų pervadinti vieną iš vandenynų. Jis taip pat iškėlė idėją Hormuzo sąsiaurį pervadinti „Trumpo sąsiauriu“, veikiausiai siekdamas išprovokuoti Iraną, su kuriuo JAV kariauja.

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