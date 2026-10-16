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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas: Rusija palei sieną Ukrainoje kuria saugumo zoną, dėl kurios nebus deramasi

2026-10-16 22:24 / šaltinis: BNS
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2026-10-16 22:24
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Rusija Ukrainos teritorijoje palei bendrą sieną kuria „saugumo zoną“, dėl kurios nebus deramasi jokiose būsimose derybose su Kyjivu, penktadienį pareiškė prezidentas Vladimiras Putinas.

Vladimiras Putinas | EPA nuotr.

Rusija Ukrainos teritorijoje palei bendrą sieną kuria „saugumo zoną“, dėl kurios nebus deramasi jokiose būsimose derybose su Kyjivu, penktadienį pareiškė prezidentas Vladimiras Putinas.

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V. Putinas, vilkėjęs karinę uniformą ir kalbėjęs per, pasak Rusijos valstybinės žiniasklaidos, vizitą į vadavietę, teigė, kad ši operacija yra atsakas į Ukrainos 2024–2025 metų įsiveržimą į vakarinę Rusijos Kursko sritį, rašo portalas „TVP World“.

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„Rusijos ginkluotosioms pajėgoms buvo pavesta ne tik išvaryti priešą iš mūsų žemės, bet ir įkurti saugumo zoną gretimoje teritorijoje. Ši užduotis sėkmingai vykdoma“, – pareiškė Kremliaus šeimininkas, kurio komentarus transliavo televizija.

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„Mūsų tikslas – užtikrinti absoliutų Rusijos pasienio regionų saugumą ateityje, ir mes neketiname to daryti galimų taikos derybų su Ukraina tema“, – aiškino jis.

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„TVP World“ cituojamas Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad planuojama saugumo zona driekiasi 660 km, iš kurių 70 proc., anot jo, šiuo metu kontroliuoja Rusija. Jis nepatikslino, kaip giliai į Ukrainos teritoriją ji įsiskverbs.

V. Putinas jau buvo kalbėjęs apie tokios zonos būtinybę, tačiau iki šiol nebuvo aiškiai nurodęs jos planuojamo masto ir nebuvo sakęs, kad dėl jos nebus deramasi.

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Rusijos lyderis, kuris retai vilki karinę uniformą, su aukšto rango karininkais kalbėjo karingu ir užtikrintu tonu.

Jis kalbėjo praėjus savaitei po susitarimo dėl Rusijos dyzelino pardavimo JAV, kuris pelnė prezidento Donaldo Trumpo palankumą ir dėl kurio vėl pašlijo D. Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio santykiai.

V. Putinas teigė, kad Rusijos pajėgos dar turi užimti kiek daugiau nei 10 proc. Ukrainos Donecko srities teritorijos – tai, anot jo, yra vienas iš pagrindinių Rusijos tikslų – ir 16,5 proc. Zaporižios srities teritorijos.

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V. Putinas taip pat teigė, kad Rusijos pajėgos vykdo puolimą „visoje fronto linijoje“, o savo kariuomenės pažangą pavadino teigiama, rašo naujienų agentūra AFP.

„Apskritai karinių grupuočių operacijose matau teigiamą tendenciją“, – sakė V. Putinas kariniams vadams vaizdo įraše, kuris buvo paskelbtas Kremliaus svetainėje.

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„Be abejonės, vienas iš pagrindinių tikslų tebėra Donecko Liaudies Respublikos išlaisvinimas“, – pridūrė jis, pavartojęs Kremliaus šiam regionui suteiktą pavadinimą.

Jis gyrė Rusijos smūgių Ukrainos kariniams, pramoniniams ir logistikos objektams veiksmingumą, tačiau pridūrė, kad pačios Rusijos oro gynybos sistemose dar yra ką tobulinti.

Per pastarąsias devynias dienas Ukrainos dronai smogė keliems Rusijos duomenų centrams ir didelei naftos perdirbimo gamyklai, o Rusija toliau bombardavo Ukrainos miestus, elektrines, uostus ir kitus taikinius.

Rusijos prezidento specialusis pasiuntinys ekonominio bendradarbiavimo klausimais Kirilas Dmitrijevas anksčiau penktadienį pareiškė, kad po praėjusią savaitę paviešinto susitarimo dėl dyzelino Maskva ir Vašingtonas aptaria naujus bendrus projektus, įskaitant atomine energija varomus duomenų centrus.

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