„Tesla“ nustebino pasaulį: naujasis automobilis ne tik važiuoja, bet ir skraido

Per pristatymą Teksaso valstijos Veiko mieste „Roadster“, naudodamas suslėgtųjų dujų reaktyvinius variklius, praskrido virš kitų stovinčių „Tesla“ automobilių ir net ore pilnai atliko „statinę“. E. Muskas pareiškė, kad šis automobilis pasirodys prekyboje.
Automobilio pardavimo kaina nepaskelbta, tačiau norint JAV rezervuoti versiją su reaktyviniais varikliais reikia sumokėti 250 tūkst. JAV dolerių: 5 tūkst. dolerių iš karto, o likusius 245 tūkst. – per 10 dienų. „Tesla“ interneto svetainėje aiškiai nurodyta tik tai, kad pradinė 5 tūkst. dolerių įmoka yra visiškai grąžinama.
Per demonstraciją „Roadster“ nuo 0 iki beveik 100 km/val. įsibėgėjo vos per 0,81 sekundės. E. Muskas tvirtino, kad serijinės gamybos modelis bus dar greitesnis.
Bendrovės interneto svetainės duomenimis, skristi galinčią „Rocket“ versiją su papildomais reaktyviniais varikliais bus galima įsigyti tik gavus „Tesla“ kvietimą.
Skraidyti šiuo automobiliu viešuosiuose keliuose draudžiama
„Tesla“ taip pat perspėja, kad skraidyti šiuo automobiliu viešuosiuose keliuose draudžiama, o „Rocket“ versija gali būti parduodama ne visuose regionuose.
Kol kas neaišku, kiek automobilių su suslėgtųjų dujų reaktyviniais varikliais „Tesla“ planuoja pagaminti. Norint rezervuoti „Performance“ versiją be šių variklių, iš viso reikia sumokėti 50 tūkst. JAV dolerių.
Numatoma, kad visuose „Roadster“ modeliuose bus įrengta siurblio sistema, gerinanti sukibimą. Per pristatymą ši sistema išlaikė automobilį prilipusį prie pakylos net tada, kai jis buvo apverstas ratais į viršų.
E. Muskas pirmą kartą „Roadster“ prototipą pristatė 2017 m. ir iš pradžių žadėjo, kad jo gamyba prasidės 2020 m.
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