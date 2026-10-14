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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Muskas pakomentavo „Starlink“ sutrikimus Ukrainoje: atsakomybės kratosi

2026-10-14 23:54 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-14 23:54
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JAV milijardierius Elonas Muskas, kuriam priklauso „SpaceX“, kad pareiškė, kad „Starlink“ negali būti naudojamas puolamiesiems veiksmams, o „Starshield“ sistemą kontroliuoja JAV kariuomenė ir prezidentas, o ne pats „Startlink“.

Elonas Muskas Nenaudoti senas
GALERIJA (27)

JAV milijardierius Elonas Muskas, kuriam priklauso „SpaceX“, kad pareiškė, kad „Starlink“ negali būti naudojamas puolamiesiems veiksmams, o „Starshield“ sistemą kontroliuoja JAV kariuomenė ir prezidentas, o ne pats „Startlink“.

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Tai E. Muskas pareiškė „X“ platformoje komentuodamas buvusio Ukrainos gynybos ministro Mychailo Fedorovo įrašą.

„„Starshield“ sistemas valdo ir kontroliuoja JAV vyriausybė. Sprendimus dėl bet kokių apribojimų ar naudojimo sąlygų priima JAV kariuomenė ir JAV prezidentas“, – teigė jis.

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Zelenskis: „Tai didžiulė klaida“

Tuo tarpu Jungtinėje Karalystėje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis davė interviu britų televizijos žurnalistui Piersui Morganui laidoje „Piers Morgan Uncensored“. Jo metu jis pasiuntė žinią JAV milijonieriui Elonui Muskui ir pareiškė, kad Ukrainos įvesti „Startlink“ ribojimai yra „didžiulė klaida“.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Britų žurnalistas paklausė Ukrainos prezidento, kokią žinią šis norėtų perduoti E. Muskui.

„Tai didžiulė klaida. Žmonės mirs, jei atakos tęsis, o „Starlink“ neveiks", – sakė V. Zelenskis.

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„Prašome įjungti „Starlink“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.

„Starlink“ apribojimai Ukrainoje

Primename, kad spalio 14-osios naktį Ukrainoje buvo apribotas karinio „Starlink“ paketo veikimas judant didesniu nei 160 km/val. greičiu. Dėl šių apribojimų buvo sužlugdytos kelios svarbios karinės misijos, o Ukrainos gynybos pajėgos apie tokius pakeitimus iš anksto nebuvo įspėtos.

„RBC-Ukraina“ šaltinių Ukrainos gynybos ministerijoje duomenimis, „Starlink“ apribojimai apsunkina logistiką ir bepiločių sistemų, įskaitant „Middle Strike“ tipo dronus, veikimą.

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