Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Analitikai: tai atskleidė Ukrainos priklausomybę

2026-10-14 21:43 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-14 21:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos pranešimai apie JAV palydovinio interneto sistemos „Starlink“ naudojimo apribojimus atskleidė, kaip stipriai Kyjivas priklausomas nuo šios technologijos tiek puolamosiose, tiek gynybinėse operacijose, kovodamas su Rusijos invazija, teigia analitikai ir stebėtojai.

Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA nuotr.)

Ukrainos pranešimai apie JAV palydovinio interneto sistemos „Starlink“ naudojimo apribojimus atskleidė, kaip stipriai Kyjivas priklausomas nuo šios technologijos tiek puolamosiose, tiek gynybinėse operacijose, kovodamas su Rusijos invazija, teigia analitikai ir stebėtojai.

REKLAMA
0

Vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas, prašęs neskelbti jo pavardės, trečiadienį AFP sakė, kad buvo „apribota“ „Starlink“ duomenų perdavimo sparta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie pokyčiai įvyko vėl padidėjus įtampai tarp Kyjivo ir Vašingtono, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas, siekdamas sumažinti pasaulines degalų kainas, nutarė pirkti rusišką dyzeliną ir spaudžia abi konflikto šalis nutraukti atakas prieš energetikos infrastruktūrą.

REKLAMA
REKLAMA

„Starlink“ kontroliuoja palydovinių ryšių ir kosmoso technologijų bendrovė „SpaceX“, priklausanti D. Trumpo sąjungininkui, milijardieriui Elonui Muskui, kuris taip pat valdo socialinį tinklą „X“. „SpaceX“ kol kas nepaaiškino, kas lėmė Kyjivo nurodomus apribojimus.

REKLAMA

D. Trumpas vis labiau nepatenkintas Ukrainos smūgiais Rusijos energetikos objektams, todėl kilo nuogąstavimų, kad JAV gali imtis atsakomųjų priemonių prieš Kyjivą, pavyzdžiui, nutraukti dalijimąsi žvalgybos informacija arba sulėtinti „Starlink“ veikimą.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad trečiadienį, šaliai patiriant Rusijos atakas, kilo „tam tikrų sunkumų [...] dėl „Starlink“ ir žvalgybos informacijos“.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes tikimės partnerystės su Jungtinėmis Valstijomis, tiesiog norime būti labai sąžiningi, labai atviri ir stiprūs partneriai“, – sakė jis.

Keli Ukrainos šaltiniai nurodė, kad palydovinio ryšio sistema dabar nutraukia ryšį tarp palydovo ir antenos, jei pastaroji juda didesniu nei maždaug 160 km per valandą greičiu.

Tai reiškia, kad mobilios Ukrainos karinės priemonės, pavyzdžiui, bepiločiai orlaiviai, praranda ryšį, jei viršija šį greitį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dronai tapo vienu svarbiausių ginklų kare, prasidėjusiame 2022 m., kai Rusijos pajėgos įsiveržė į kaimyninę Ukrainą.

Apribojimai „apsunkina dronų misijas – ypač tas, per kurias vykdomi perėmimai ir vidutinio nuotolio smūgiai – taip pat mažina galimybes užtikrinti logistiką fronte, vykdyti žvalgybą ir perduoti ryšio signalus“, – sakė AFP su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs Ukrainos gynybos ministerijos šaltinis.

REKLAMA

„Didelis poveikis“

Kalbant apie puolamąsias galimybes, „Starlink“ ryšys buvo „itin veiksmingas“ atakuojant radarus, priešlėktuvinės gynybos sistemas ar saugomus objektus, sakė vienas Europos pramonės šaltinis, prašęs neskelbti jo pavardės.

„Ši sistema leidžia vykdyti operacijas labai mažame aukštyje, nes signalas perduodamas iš kosmoso, o ne iš antžeminių stočių, kurių galimybes valdyti dronus riboja radijo horizontas ir Žemės kreivumas.“

REKLAMA

Šaltinis pridūrė, kad slopinti „Starlink“ signalus – o tai būtų esminė taktika sutrikdant komunikacijas – yra labai sunku ir tam reikia daug energijos.

Vis dėlto apribojimai neturėtų paveikti Ukrainos tolimojo nuotolio smūgių, ypač prieš naftos perdirbimo gamyklas Rusijos teritorijos gilumoje, kur „Starlink“ palydovinio ryšio sistema neveikia.

Tačiau jie „gali turėti didelį poveikį vidutinio nuotolio smūgiams“ okupuotame Krymo pusiasalyje, okupuotose Rytų Ukrainos teritorijose arba Juodojoje jūroje, sakė Lione įsikūrusio Strateginių ir gynybos studijų instituto (IESD) tyrėjas Yohannas Michelis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bene svarbiausia tai, kad šie apribojimai gali tapti išbandymu Kyjivo gebėjimui apginti Ukrainą nuo masinių Rusijos dronų atakų.

Susirūpinimas kyla tuo metu, kai Ukrainos oro gynybos sistemų ištekliai senka, o artėjant žiemai Rusija intensyvina smūgius energetikos infrastruktūrai, siekdama pakirsti gyventojų moralę.

Didžiulė Ukrainos priklausomybė nuo „Starlink“

„Ukrainos priklausomybė nuo „Starlink“ yra didžiulė“, – sakė Y. Michelis, pažymėdamas, kad „didžioji dalis Ukrainos ryšių priklauso nuo šios sistemos“.

REKLAMA

V. Zelenskio patarėjas technologijų klausimais Serhijus Beskrestnovas socialiniame tinkle „Telegram“ rašė, kad „SpaceX“ „įvedė greičio apribojimą judantiems „Starlink“ terminalams“.

Pasak jo, dėl šio apribojimo „buvo sutrikdyta nemažai misijų“, o Ukraina neteko galimybės kovoti su Rusijos reaktyviniais dronais.

REKLAMA

S. Beskrestnovo teigimu, Ukraina naudoja „Starlink“ dronams perimti, nors niekada nebuvo aiškiai paaiškinta, kaip tiksliai tai veikia.

Nors kol kas nėra patvirtinimo, kad apribojimai susiję su įtampa tarp Vašingtono ir Kyjivo, analitikai neatmeta tokios galimybės.

„Turėsime palaukti kelias dienas ir pažiūrėti, ar problema išliks ir ar ji plačiai paplitusi, ar apsiriboja Ukraina“, – sakė IESD tyrėjas Y. Michelis.

„Negalima atmesti nieko – pradedant amerikiečių spaudimu ukrainiečiams dėl smūgių, trikdančių dyzelino tiekimą, ir baigiant kur kas paprastesniu paaiškinimu, pavyzdžiui, programinės įrangos atnaujinimu“, – pridūrė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas (Baltųjų rūmų nuotrauka)
Zelenskis neslėpė emocijų dėl Trumpo ir Putino susitarimo: „Jaučiuosi išduotas“
Volodymyras Zelenskis, Elonas Muskas
„Žmonės mirs“: iš Zelenskio – aiški žinutė Elonui Muskui
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. www.whitehouse.gov)
Trumpas žaidžia „rusišką ruletę“: nauda Kremliui akivaizdi, o ką gauna JAV prezidentas? (5)
Donaldas Trumpas EPA
Dėl Ukrainos Trumpas rizikuoja daugiau nei atrodo: ekspertas paaiškino kodėl (17)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų