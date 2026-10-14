Kraupus išpuolis Ukrainos užnugaryje: nušauti 5 kariai, sulaikytas įtariamasis

Ukrainos generalinė prokuratūra teigia, kad vykdoma užpuoliko paieška, o tyrėjai aiškinasi kelias galimas nusikaltimo versijas.
Be kita ko, tiriama versija, kad žudikas galėjo priklausyti Rusijos kariuomenės žvalgybos ir diversijų grupei, sakė prokurorai.
Išpuolis įvyko antradienį gyvenamajame name Charkivo rajone, šalies rytuose. Užpuolikas paleido šūvius į karius; šie nuo patirtų sužalojimų mirė.
Apie kitus galimus išpuolio motyvus informacijos nepateikta.
Užpuolikas sulaikytas
Trečiadienio vakarą „Suspline“ šaltiniai pranešė, kad penkių Ukrainos karių iš 72-osios mechanizuotosios brigados žudikas sulaikytas.
Kaip teigia „Suspilne“ šaltiniai įvairiose teisėsaugos institucijose, šaulys buvo rastas viename iš Charkivo rajonų.
Vietos žiniasklaida pažymi, kad tai yra rusų karo belaisvis. Dar vieno šaulio paieška tęsiasi.
Ukraina jau daugiau kaip 4 su puse metų priešinasi plataus masto Rusijos invazijai.
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