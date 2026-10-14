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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kraupus išpuolis Ukrainos užnugaryje: nušauti 5 kariai, sulaikytas įtariamasis

2026-10-14 19:24 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-14 19:24
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Ukrainos institucijos trečiadienį pranešė, kad netoli Charkivo, už fronto linijos, nežinomas užpuolikas nušovė penkis Ukrainos karius.

Sulaikytas 5 Ukrainos karius nušovęs užpuolikas (nuotr. Telegram)

Ukrainos institucijos trečiadienį pranešė, kad netoli Charkivo, už fronto linijos, nežinomas užpuolikas nušovė penkis Ukrainos karius.

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Ukrainos generalinė prokuratūra teigia, kad vykdoma užpuoliko paieška, o tyrėjai aiškinasi kelias galimas nusikaltimo versijas.

Be kita ko, tiriama versija, kad žudikas galėjo priklausyti Rusijos kariuomenės žvalgybos ir diversijų grupei, sakė prokurorai.

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Išpuolis įvyko antradienį gyvenamajame name Charkivo rajone, šalies rytuose. Užpuolikas paleido šūvius į karius; šie nuo patirtų sužalojimų mirė.

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Apie kitus galimus išpuolio motyvus informacijos nepateikta.

Užpuolikas sulaikytas

Trečiadienio vakarą „Suspline“ šaltiniai pranešė, kad penkių Ukrainos karių iš 72-osios mechanizuotosios brigados žudikas sulaikytas.

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Kaip teigia „Suspilne“ šaltiniai įvairiose teisėsaugos institucijose, šaulys buvo rastas viename iš Charkivo rajonų.

Vietos žiniasklaida pažymi, kad tai yra rusų karo belaisvis. Dar vieno šaulio paieška tęsiasi.

Ukraina jau daugiau kaip 4 su puse metų priešinasi plataus masto Rusijos invazijai.

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