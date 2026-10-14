Buvęs Lenkijos saugumo vadovas: galiausiai NATO teks numušinėti raketas virš Ukrainos

Jo buvo paklausta, ar NATO šalys galėtų susitarti dėl raketų numušimo virš Vakarų Ukrainos.
S. Koziejus taip pat sakė, kad Lenkija ir Ukraina turėtų stiprinti bendradarbiavimą saugumo srityje ir kartu kovoti su Rusijos dezinformacija.
S. Koziejus teigė pastaruosius dvejus ar trejus metus siūlantis NATO sukurti vadinamąją pažangią raketų gynybos zoną, kuri leistų perimti bent dvejopos paskirties raketas, įskaitant galinčias nešti branduolines kovines galvutes.
Jis pripažino, kad pasiekti sutarimą dėl tokios iniciatyvos Aljanse būtų sunku. Tačiau jis mano, kad jeigu Rusijos agresija aštrės ir daugės incidentų ore, NATO gali būti priversta to imtis.
S. Koziejus pabrėžė būtinybę stiprinti Lenkijos ir Ukrainos bendradarbiavimą saugumo srityje.
„Turime būti kuo artimesni vieni kitiems. Turėtume kuo greičiau atidėti į šalį politinius ir emocinius ginčus ir pereiti prie pragmatiško bendradarbiavimo saugumo srityje, ypač pasienyje“, – sakė jis.
Pasak buvusio Lenkijos nacionalinio saugumo biuro vadovo, abi šalys turi keistis informacija apie dronus ir raketas, kad galėtų iš anksto reaguoti į grėsmes. Jis taip pat pabrėžė būtinybę užtikrinti nenutrūkstamą pagalbos Ukrainai tiekimą ir ragino neleisti istoriniams ginčams trukdyti spręsti skubius saugumo klausimus.
Rusijos dezinformaciją S. Koziejus įvardijo kaip vieną sunkiausiai šiuo metu Lenkijai įveikiamų problemų. Tačiau jis sakė, kad Lenkija pradeda telkti pastangas šioje srityje, be kita ko, kurdama specialų kovos su dezinformacija centrą.
Jis pareiškė viltį, kad centro darbas padės parengti strategiją, skirtą apsaugoti visuomenę nuo Rusijos manipuliacijų, kuriomis siekiama gilinti susiskaldymą tarp lenkų ir ukrainiečių.
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