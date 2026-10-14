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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Mūsų pinigai – mūsų šaliai“: Saksonijos-Anhalto parlamentas pritarė siūlymui nutraukti ginklų tiekimą Ukrainai

2026-10-14 17:18 / šaltinis: ELTA
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2026-10-14 17:18
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Rytinės Vokietijos Saksonijos-Anhalto žemės parlamentas trečiadienį, kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) balsais, pritarė pasiūlymui panaikinti sankcijas Rusijai ir nutraukti ginklų tiekimą Ukrainai.

Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
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Rytinės Vokietijos Saksonijos-Anhalto žemės parlamentas trečiadienį, kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) balsais, pritarė pasiūlymui panaikinti sankcijas Rusijai ir nutraukti ginklų tiekimą Ukrainai.

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Pasiūlymui pritarta Magdeburge surengtame neeiliniame parlamento posėdyje, kurį inicijavo Rusijai palanki AfD ir nedidelė BSW partija. Abi politinės jėgos yra pažadėjusios bendradarbiauti klausimais, dėl kurių sutaria, pavyzdžiui, siekdamos nutraukti Vokietijos paramą Kyjivui.

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„Mūsų pinigai – mūsų šaliai“, – pareiškė AfD atstovas Ulrichas Siegmundas, siekiantis tapti pirmuoju šios partijos atstovu Vokietijos federalinės žemės ministro pirmininko poste.

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Saksonijos-Anhalto ministro pirmininko pareigas laikinai einantis konservatyvios Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) atstovas Svenas Schulze savo ruožtu pabrėžė Rusijos atsakomybę už karą. 

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„Rusija pradėjo šį karą ir Rusija turi jį užbaigti bei išvesti savo karius iš Ukrainos“, – pabrėžė jis.

S. Schulze taip pat atkreipė dėmesį, kad Saksonijos-Anhalto žemės parlamentas neturi įgaliojimų kištis į užsienio politiką, už kurią atsakingos federalinė vyriausybė ir parlamentas Berlyne.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Kritikos pažėrė ir partijos „Kairieji“ („Die Linke“) parlamentarė Eva von Angern.

„Jūsų pasiūlyme visiškai neužsimenama apie tai, kad būtent Rusijos kariai kariauja Ukrainos teritorijoje ir savo dronais bei raketomis žudo civilius gyventojus miestuose. Jūsų pasiūlyme neatsispindi ši tikrovės pusė – jame karas Ukrainoje vaizduojamas agresorių akimis“, – sakė ji.

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Rugsėjį vykusiuose rinkimuose AfD vos pritrūko mandatų iki daugumos. Dabar partija derasi su kitų partijų parlamentarais, įskaitant populistinės BSW atstovus, siekdama pirmą kartą suformuoti savo vadovaujamą federalinės žemės vyriausybę.

Praėjusią savaitę BSW parėmė AfD kandidatą Tobiasą Rauschą į žemės parlamento pirmininko postą. Taip jis tapo aukščiausias renkamas pareigas per 13-os metų partijos istoriją užėmusiu AfD atstovu.

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naikinsim
naikinsim
2026-10-14 17:25
ukrus , chocholus , banderas - su amerikiečiais , rusais , ir Lietuviaulis - užpišo ukraynha
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