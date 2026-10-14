Meloni negailėjo kritikos Trumpui: perspėjo, kuo gali baigtis susitarimas su Putinu

„Susitarimą dėl rusiško dyzelino, apie kurį praėjusį penktadienį paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, laikau labai rizikingu sprendimu“, – sakė G. Meloni.
Ji paaiškino, kad staigų degalų kainų kilimą pirmiausia lėmė karas su Iranu, o ne konfliktas Ukrainoje.
„Rizika akivaizdi“
„Todėl šio sprendimo rezultatai abejotini, o rizika akivaizdi: Maskvai suteikiamas teisėtumas tuo metu, kai jos bombos ir toliau krinta ant Ukrainos miestų; atsiranda naujų pajamų karui finansuoti; netiesiogiai mažinamas sankcijų spaudimas. Negalime ignoruoti šių veiksnių, nes jie prieštarauja viskam, ką Vakarų valstybės, įskaitant Jungtines Valstijas, iki šiol darė siekdamos priversti Putiną sėsti prie derybų stalo“, – pabrėžė G. Meloni.
Premjerė taip pat pareiškė, kad Italijos vyriausybė ir toliau rems Ukrainą, ypatingą dėmesį skirs civiliams gyventojams, darys spaudimą Maskvai ir stiprins euroatlantinę vienybę.
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