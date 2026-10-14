Ukrainai pranešus apie JAV paramos trikdžius, sureagavo Kremlius

Prieš tai Kyjivas teigė nesulaukęs Vakarų sąjungininkų perspėjimų apie Rusijos paleistas balistines raketas ir pranešė apie „Starlink“ interneto terminalų veikimo apribojimus.
„Visa tai atidžiai stebime. Dar per anksti daryti kokias nors sistemines išvadas“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Ukrainos kariuomenė atskleidė, ar gavo Vakarų perspėjimus apie artėjančias atakas
Per pirmąją Rusijos atakos bangą partneriai neįspėjo Ukrainos apie balistinių raketų panaudojimą, tačiau per kitas tris atakos bangas tokie perspėjimai buvo gauti.
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