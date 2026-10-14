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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainai pranešus apie JAV paramos trikdžius, sureagavo Kremlius

2026-10-14 14:13 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-14 14:13
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Kremlius trečiadienį pareiškė atidžiai stebintis bet kokius ženklus, kad Vašingtono parama Ukrainai galėjo pasikeisti.

Kremlius trečiadienį pareiškė atidžiai stebintis bet kokius ženklus, kad Vašingtono parama Ukrainai galėjo pasikeisti.

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Prieš tai  Kyjivas teigė nesulaukęs Vakarų sąjungininkų perspėjimų apie Rusijos paleistas balistines raketas ir pranešė apie „Starlink“ interneto terminalų veikimo apribojimus.

„Visa tai atidžiai stebime. Dar per anksti daryti kokias nors sistemines išvadas“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ukrainos kariuomenė atskleidė, ar gavo Vakarų perspėjimus apie artėjančias atakas

Per pirmąją Rusijos atakos bangą partneriai neįspėjo Ukrainos apie balistinių raketų panaudojimą, tačiau per kitas tris atakos bangas tokie perspėjimai buvo gauti.

 

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