Dabar italai pergalėmis yra susilyginę su lietuviais (6/4) ir grumiasi bent dėl trečios pozicijos grupėje. Grupėje pirmi yra turkai (9/1), kurie jau ramūs dėl savo likimo.
Just Vasilije Micic things: #FIBAWC x @KSSrbije https://t.co/EjQ9Iplkeb— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 29, 2026
Serbijai 27 taškus pridėjo Marko Guduričius, 18 – Alenas Smailagičius (6 atk. kam.), po 14 – Vasilije Micičius (6 rez. perd.) ir Filipas Petruševas (6 atk. kam.).
Serbai pataikė 14 iš 30 tritaškių (47 proc.).
Italijai 17 taškų rinko Nico Mannionas, 15 – Mouhametas Dioufas, 8 – Tomasso Baldasso, 7 – Giampaolo Ricci (1/7 trit.).
AL3KSA 🎯 #FIBAWC x @KSSrbije https://t.co/E45UWDrN9I— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 29, 2026
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