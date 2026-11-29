Graikai svečiuose 74:83 (22:22, 18:19, 13:25, 21:17) krito prieš Ispaniją (7/3), o tai panaikino jų paskutinę viltį.
I grupėje atsiplėšę yra ispanai ir kartvelai (7/3), šalia jų žengia Ukraina (6/4), aukščiau yra ir Portugalija (5/5) bei Juodkalnija (5/5). Graikai yra blogiausia grupės ekipa.
Jiems 21 tašką pelnė Vassilis Toliopoulos, 15 – Kostas Papanikolaou (7 atk. kam.), 9 – Tyleris Dorsey, 8 – Omirosas Netzipoglou.
Ispanijai 14 taškų rinko Francis Alonso, 13 – Dario Brizuela, 11 – Juancho Hernangomezas (6 atk. kam.), po 9 – Willy Hernangomezas ir Alberto Abalde.
JUANCHO WITH AUTHORITY ON BOTH ENDS ‼️ #FIBAWC x @BaloncestoESP https://t.co/qZ2k7VdoOh— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 29, 2026
Toje pačioje grupėje žaidusi Ukraina (6/4) Rygoje 71:77 (19:19 14:17, 15:19, 23:22) nusileido juodkalniečiams (5/5).
Ukrainai 17 taškų pelnė Maksimas Šulga, 14 – Dmytro Skapincevas, 13 – Oleksandras Kovliaras, po 9 – Oleksandras Kobzystas ir Rostyslavas Novickis.
Juodkalnijai po 13 taškų pridėjo Dino Radončičius, Marko Simonovičius (12 atk. kam., 5 rez. perd., 20 n.b.) ir Jovanas Kljajičius, 11 – Zoranas Vučeljičius (7 atk. kam.).
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