Kartvelai namuose 92:78 (15:24, 23:18, 25:12, 29:24) nugalėjo Portugaliją (5/5) ir lieka vienais lyderių I grupėje.
Sakartvelui reikėjo pergalės bent 25 taškais, kad jau dabar užsitikrintų vietą čempionate, jei Ispanija nugalėtų Graikiją, o Ukraina – Juodkalniją.
Nugalėtojams 22 taškus pelnė Marquise‘as Reedas (35 min., 7 atk. kam.), 17 – Aleksandre‘as Merkviladze, 16 – Duda Sanadze (32 min.), 15 – Rati Androinikashvili, 14 – Tornike Shengelia (32 min., 6 rez. perd.).
Portugalams 31 tašką rinko Travante‘as Williamsas, 11 – Francisco Amarante.
I could watch this ALL day. 😮💨 #FIBAWC | #StepItUp https://t.co/luqyqjNGtH— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 29, 2026
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