Lietuvos situacija lieka komplikuota ir laimėti šias rungtynes praktiškai būtina. Artimiausi varžovai serbai ir italai turi viena pergale daugiau (6/3). Lietuva laimėjo 5 sykius per 9 turus.
Bosniai yra paskutiniai J grupėje (3/6) ir jų šansai žengti į pasaulio čempionatą yra kone teoriniai.
Rungtynių pradžia – 19 valandą, jas sekite su Krepsinis.net.
Lietuvos rinktinės 12-tukas: Augustas Marčiulionis, Arnas Butkevičius, Jonas Valančiūnas, Dovydas Giedraitis, Ignas Sargiūnas, Deividas Sirvydis, Margiris Normantas, Ignas Brazdeikis, Gytis Radzevičius, Osvaldas Olisevičius, Marekas Blaževičius, Gabrielius Maldūnas.
Rungtynių eiga:
Dainius Adomaitis mačą pradėjo su Mareku Blaževičiumi penkete, o Jonas Valančiūnas nuo suolo kilo tik įpusėjus kėliniui. Lietuvių startas buvo geras ir jie atitrūko 9:4, o Osvaldas Olisevičius su Arnu Butkevičiumi skirtumą pavertė dviženkliu – 17:6. Džananas Musa tritaškiu bandė mažinti skirtumą, dar provokavo pražangą, o netrukus pelnė taškus su pražanga. Ji dėka bosniai artėjo (17:19) ir deficitą kone visiškai panaikino – 19:21.
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