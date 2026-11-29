Viena jų – Naujoji Zelandija (8/2), kuri 116:83 (17:20, 29:17, 34:13, 36:33) įveikė sirus (2/8).
Nugalėtojams po 17 taškų pelnė Samas Waardenburgas (6 atk. kam.) ir Corey Websteris, po 11 – Anzacas Rissetto ir Reubenas te Rangi.
Sirams 30 taškų pridėjo D‘Angelo Harrisonas (8 atk. kam., 9 rez. perd., 38 n.b.), 18 – Andree Michelssonas.
Kita rinktinė – F grupės lyderė Japonija (8/2), kuri tik pabaigoje 84:73 (18:31, 14:18, 22:10, 30:14) palaužė Katarą (4/6). Pastarasis turi vietą pirmenybėse kaip organizatorius.
Japonijos rinktinėje 27 taškais ir 15 atkovotų kamuolių pasižymėjo Joshua Hawkinsonas (41 n.b.), 22 – Keisei Tominaga (3/10 trit.), 8 – Yudai Baba.
Katarui po 14 taškų pridėjo Mike‘as Lewisas (5/18 metimai) ir Tyleris Harrisas (13 atk. kam.), 12 taškų pelnė Babacaras Diengas, 10 – Abdulla Mousa.
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