Vitaminas D neatsitiktinai dažnai vadinamas saulės vitaminu, nes didžiąją jo dalį organizmas pasigamina veikiant saulės spinduliams. Vis dėlto mūsų platumose nemažą metų dalį saulės trūksta, o ir šiltuoju metų laiku būdami joje naudojame apsauginius kremus.
Ar visiems skubėti tirtis vitaminą D?
Kaip pagrindiniai vitamino D stygiaus simptomai dažnai nurodomi nuolatinis nuovargis, kaulų bei raumenų skausmai, silpnas imunitetas, tiesiog prasta nuotaika. Vis dėlto nors vitamino D tyrimai pastaraisiais metais tapo itin populiarūs, naujosiose Lietuvos vitamino D vartojimo gairėse pabrėžiama, kad šio vitamino kiekio kraujyje tikrintis reikėtų ne visiems.
Rutininiai tyrimai rekomenduojami tiems žmonėms, kuriems pasireiškia galimi vitamino D trūkumo simptomai arba kurie priklauso didesnės rizikos grupėms.
Įspėjamaisiais požymiais laikomi kaulų ir raumenų skausmai, raumenų silpnumas, dažni griuvimai, lėtinis nuovargis be aiškios priežasties, taip pat osteomaliacijos ar rachito požymiai.
Tirtis taip pat rekomenduojama sergantiesiems osteoporoze, patyrusiems kaulų lūžių, žmonėms, turintiems maistinių medžiagų pasisavinimo sutrikimų, nutukimą, lėtinę inkstų ligą, autoimunines ar onkologines ligas.
Padidėjusi rizika vitamino D stokai taip pat siejama su vyresniu nei 70 metų amžiumi, nepakankamu buvimu saulėje, tamsesne oda ar gyvenimu globos įstaigose. Atskirai išskiriamos nėščiosios bei kai kurios kūdikių grupės, kurioms yra papildomų rizikos veiksnių.
Tuo metu sveikiems žmonėms, kurie nejaučia jokių galimų vitamino D trūkumo simptomų ir nepriklauso nė vienai rizikos grupei, profilaktiškai tirti vitamino D koncentracijos kraujyje nerekomenduojama. Kitaip tariant, vien noro pasitikrinti ar bendro susirūpinimo dėl galimo trūkumo nepakanka, kad tyrimas būtų laikomas būtinu.
Plačiau apie vitamino D svarbą, jo trūkumo problemą ir poreikį vartoti papildomai plačiau kalbėjomės su šeimos gydytoju, Vilniaus universiteto lektoriumi dr. Andriumi Bleizgiu.
Kodėl anksčiau apie vitamino D stoka tiek nekalbėta?
Apie vitamino D svarbą šiais laikais girdime be galo daug. Kita vertus, tenka girdėti ir tokių pastebėjimų – girdi, mūsų seneliai, proseneliai gyveno be jokio vitamino D, valgė gal ir ne ką daugiau tos žuvies, gyveno ir pragyveno. Gal ir mes galime gyventi papildomai nesirūpinant tuo vitaminu D?
Mūsų protėviai, ypač tie, kurie gyveno prieš 100–200 metų, pirmiausia vis tiek daugiau laiko leisdavo gryname ore. Dėl darbinės veiklos ar šiaip judėjimo ir aktyvumo būdavo daugiau, ne tiktai kalbant apie žemdirbiškų profesijų atstovus. O mes dabar daugiau laiko praleidžiame uždarose patalpose, tad automatiškai gauname mažiau saulės spindulių.
Kitas dalykas, tuometiniame maiste buvo daugiau natūralių produktų. Gyvūninės kilmės produktai iš gyvūnų turėdavo daugiau vitamino D, nes patys gyvūnai jo turėdavo daugiau. Tad iš jų produkcijos – mėsos, kiaušinių, pieno žmogus taip pat gaudavo daugiau vitamino D.
Be to, žmonės labai ir nesisaugojo saulės. Na, drabužiai buvo, bet jokių kremų nebuvo. Aišku, nebuvo tiek daug kalbama apie žalingą ultravioletinių saulės spindulių poveikį. Nebuvo tiek išsivysčiusi nei farmacijos, nei kosmetikos gaminių pramonė.
Aišku, nebuvo ir tiek daug nutukusių žmonių. O nutukusiam žmogui vitamino D poreikis yra didesnis. Kadangi žmonės buvo liesesni dėl didesnio judėjimo ir kiek sveikesnio maisto, riebalinio audinio buvo mažiau ir automatiškai vitamino D mažiau jame nusėsdavo. Todėl daugiau jo likdavo kitiems audiniams ir organams.
Deja, mes esame XXI amžiaus žmonės, o dėl įvairiausių gyvensenos pokyčių visi daugiau ar mažiau priklausome rizikos grupei turėti vitamino D nepakankamumą arba deficitą.
Taigi, galima sakyti, gyvename vitamino D deficito amžiuje?
Taip, vitamino D trūksta įvairioms amžiaus grupėms, įvairių profesijų žmonėms ir įvairiose šalyse. Net ir arabų ar Afrikos šalyse ne visiems jo užtenka. Atrodo paradoksas: saulės netrūksta, o vitamino D trūksta. Bet yra ir kiti veiksniai – socialiniai, kultūriniai, mitybos ypatumai, nutukimas. Taip kad nėra vienos priežasties, dažniausiai veikia visas jų kompleksas.
Be vitamino D – nė iš vietos?
Kuo vitaminas D toks svarbus?
Įrodymų apie vitamino D naudą tik daugėja. Nemažai tokios informacijos, kuri parengta remiantis moksliniais straipsniais, galima rasti ir lietuviškose vitamino D gairėse, kurios pasirodė visai neseniai. Šios gairės parengtos tokiu formatu, kuris būtų aiškus tiek specialistams, tiek visuomenei, turinčiai bent bazinį išsilavinimą.
Taigi tose gairėse nurodome šaltinius, kurie rodo vitamino D svarbą imuninei sistemai, galimai kognityvinėms funkcijoms, neurologijai, psichiatrijai. Yra tam tikrų duomenų ir apie kai kurių ligų prevenciją, infekcinių ligų atvejus, jų išvengimą ar gydymą.
Žinoma, vitaminas D nėra vaistas, galintis pakeisti šiuolaikinius medikamentus. Tačiau jo esmė tokia, kad jo trūkumas yra papildomas rizikos veiksnys susirgti tam tikromis ligomis arba apsunkina lėtinių ligų kontrolę net ir taikant modernius gydymo metodus. Jeigu nesprendžiame vitamino D trūkumo problemos, gydymas gali būti mažiau efektyvus.
Pavyzdžiui, žmogui, sergančiam širdies ir kraujagyslių liga ar Alzheimerio liga, vien vitaminu D labai nepadėsi. Tačiau galima padėti spręsti kitas problemas, pavyzdžiui, kaulų, raumenų ir skeleto sistemos, kurioms vitaminas D turi aiškią reikšmę.
Įrodymų tikrai yra, nors vieni autoriai juos vertina vienaip, kiti kitaip. Mūsų darbo grupė vis dėlto yra daugiau vitamino D entuziastų grupė. Tuos įrodymus priimame, bet vertiname atsargiai, filtruojame. Nesakome, kad vienas mažas tyrimas viską įrodo. Tyrimai turi būti kartojami ir patvirtinami kitų autorių.
Čia gal reikėtų akcentuoti dar vieną labai įdomią mintį. Padaryti tikrą klinikinį vitamino D tyrimą, tokį atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamą intervencinį tyrimą, yra labai sudėtinga.
Vienai grupei galime duoti vitamino D preparatą, aiškią dozę, aiškią vartojimo schemą. Tačiau kitai grupei visiškai neduoti vitamino D praktiškai neįmanoma. Žmogus vis tiek jo gauna su maistu, kažkiek pasigamina būdamas saulėje. Net jei nevartotų jokių papildų, jis vis tiek gautų tam tikrą jo kiekį.
Todėl labai sunku nustatyti, kiek to vitamino D žmogus pasigamino pats. Tam įtakos turi amžius, lytis, geografija, gretutinės ligos, medžiagų apykaita. Dėl to tokios grynos placebo grupės, kaip vaistų tyrimuose, čia neįmanoma sudaryti.
Tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl gauti visiškai neabejotinus įrodymus yra taip sunku. Todėl vitamino D atveju ne visada galima taikyti tokius pačius griežtus kriterijus kaip farmacinių preparatų tyrimuose.
Taigi nuolatinės kalbos apie vitamino D papildus – ne marketingo triukas?
Aišku, vitamino D preparatų yra labai daug – ir receptinių, ir nereceptinių, daugiausia jų yra nereceptinių. Tai čia, aišku, nereceptiniai preparatai kartais gali pasireklamuoti, kad jie labai gerai veikia imunitetą ir panašiai, bet tai nėra visiškai teisėta ar etiška. Čia jau klausimas, kaip jie save reklamuoja ir kaip pateikia informaciją.
Papildai dažniausiai neturi tokių įrodymų kaip receptiniai vaistai, todėl jiems negalima priskirti kažkokių magiškų savybių. Bet pats vitaminas D tikrai turi tam tikrą mokslinį pagrindą. Daugėja įrodymų, kad jis yra naudingas įvairiose srityse.
Nustačius trūkumą skiriamas kaip vaistas
Jei vitaminas D išrašomas kaip receptinis preparatas, jų neturėtų būti galima įsigyti su kompensacija?
Jeigu kalbame apie receptinius vitamino D preparatus, jie paprastai skirti gydymui, kai jau nustatytas trūkumas, o ne profilaktikai. Kitaip tariant, yra įrodyta, kad žmogui tikrai trūksta vitamino D.
Papildai dažniau naudojami kaip priemonė pagerinti vitamino D atsargas, tačiau ten nebūna aiškiai apibrėžtų gydymo tikslų ar konkrečių koncentracijų siekimo. O gydant mes pirmiausia atliekame vitamino D koncentracijos tyrimą ir nustatome trūkumą.
Tuomet, jeigu reikia didelių dozių ir norime greitai atkurti atsargas, skiriame receptinius preparatus. Tikimės greitesnio ir labiau prognozuojamo efekto nei vartojant papildus. Yra duomenų, kaip greitai jie pakelia koncentraciją, kaip juos dozuoti, kokio amžiaus žmonėms jie tinka.
Kalbant apie kompensaciją, net ir dėl vitamino D tyrimų tam tikroms pacientų grupėms iki šiol tenka nemažai kovoti. Todėl apie kompensuojamą gydymą receptiniais vitamino D preparatais kol kas kalbėti labai sunku. Čia būtų gana tolima perspektyva.
Manau, tai galėtų pasikeisti, jeigu atsirastų daugiau įrodymų, kad vitamino D trūkumo gydymas sumažina bendras sveikatos sistemos išlaidas. Pavyzdžiui, kad reikia mažiau vaistų nuo hipertenzijos, mažiau specialistų konsultacijų, mažiau hospitalizacijų dėl lėtinių ligų paūmėjimo.
Taip pat svarbu vertinti ir socialines išlaidas. Jei žmogus rečiau serga infekcinėmis ligomis, valstybė mažiau išleidžia nedarbingumui ir kitoms susijusioms išlaidoms. Bet pas mus dažniausiai vertinamos tik tiesioginės medicininės išlaidos.
Galbūt ateityje kompensacija atsiras bent tam tikroms rizikos grupėms, kurioms jau dabar leidžiama nemokamai atlikti tyrimus. Pavyzdžiui, sergantiesiems osteoporoze, nėščiosioms ar kitoms grupėms.
Jeigu kalbėtume apie jautriausias visuomenės grupes, vaikus, neįgaliuosius, pensininkus, jiems aktualiausia būtų kompensacija iš PSDF lėšų. Tačiau dabartinėje situacijoje, kai sveikatos apsaugos sistema susiduria su įvairiais finansiniais iššūkiais, artimiausiu metu tuo tikėti gana sunku.
Tai – pirmoji interviu dalis.
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