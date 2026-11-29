Pirmajame tarpusavio susitikime mūsiškiai laimėjo 78:73, bet tada varžovai turėjo savo Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjus Jusufą Nurkičių ir Luką Garzą. Šįkart jų nebus, tačiau ant parketo pasirodys Džananas Musa, o ir lietuvių sudėtis yra pajėgesnė nei ta, kuri buvo praėjusiame „lange“. Portalas Krepsinis.net kviečia pažvelgti į bosnių žaidėjų iš arčiau.
Sarajevo „Bosna“ įžaidėjas Darko Taličius yra tikras atakų organizatorius bosnių gretose. 28 metų 192 cm ūgio žaidėjas Europos taurėje per 23 minutes renka 5,5 taško, atkovoja 2,2 kamuolio, atlieka 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 8 naudingumo balus. D.Taličius rinktinėje yra svarbus žaidėjas (25 min. vidutiniškai), bet jo pagrindinis darbas organizuoti atakas, o ne rinkti taškus. Dvikovoje su islandais jis atliko 6 rezultatyvius perdavimus, bet padarė 5 klaidas ir pridėjo 4 taškus, taip surinkdamas vos 4 balus.
26 metų 190 cm ūgio Xavieras Castaneda iš Nantero „Nanterre 92“ klube jau matytas šį sezoną lietuviams, kadangi FIBA Čempionų lygoje žaidė prieš Vilniaus „Rytą“. Natūralizuotas amerikietis bosnių sudėtyje yra pagrindinis perimetro žaidėjas, kurio darbas yra rinkti taškus. Labiau iš toli nei iš arčiau mėgstantis atakuoti gynėjas gali pridaryti daug problemų, jeigu jam nebus duodama pakankamai kontakto arba daromos klaidos gynyboje ir suteikiama pernelyg daug laisvės.
Svarbus gynėjas yra Suboticos „Spartak“ atstovas Amaras Gegičius. 28 metų 200 cm ūgio aukštas gynėjas mėgsta mesti iš perimetro, bet varžovus gali bausti ir taškais po prasiveržimo. Dvikovoje su islandais jis pelnė 17 taškų ir buvo vienas pagrindinių vedlių. A.Gegičius gerai tinka susikeitimų gynyboje, kadangi gali gintis prieš keturių pozicijų oponentus.
Epizodinis žaidėjas yra 29 metų 182 cm ūgio Adanas Arslanagičius. Ilidžos „Igman“ gretose gimtinėje žaidžiantis įžaidėjas gali apskritai nepakilti nuo suolo arba rungtyniauti labai trumpas atkarpas. Net ir rungtynėse Vilniuje per 12 minučių jis niekuo nepasižymėjo.
Dubajaus „Dubai“ atstovas Džananas Musa yra pagrindinis bosnių žaidėjas. Galima neabejoti, kad Dž.Musa bus su kamuoliu didžiąją laiko dalį ir baus lietuvius tiek tritaškiais, tiek prasiveržimais arčiau krepšio. Talentingiausias komandos žaidėjas rungtyniaus su apsaugine veido kauke, kurią priverstas naudotis po to, kai jam rungtynėse su Tel Avivo „Maccabi“ buvo pažeista akis. 27 metų 202 cm ūgio Dž.Musa per abi komandas bus talentingiausias žaidėjas puolime ir jį stabdyti bus labai sudėtinga, bet Arnas Butkevičius ar Gytis Radzevičius tikrai gali pristabdyti šį žaidėją. Jeigu Dž.Musa ir įmes daug taškų, reikia, jog kiti žaidėjai neprisijungtų prie jo, nes vienam nugalėti Lietuvos komandą yra labai sudėtinga užduotis.
Edinas Atičius iš „Bosna“ ekipos irgi dabar žaidžia Europos taurėje, kur per 21 minutę renka 7 taškus, 4,2 atkovoto kamuolio, 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir 9,4 naudingumo balo. 29 metų 201 cm ūgio bosnis yra vadinamas „klijų žmogumi“, kadangi geba daryti skirtingus dalykus – gintis, kovoti dėl kamuolių, kurti žaidimą ir tinkamu metu iššauti puolime. Štai ir pastarajame mače su Panevėžio „Lietkabeliu“ jis pelnė 12 taškų, sugriebė 7 kamuolius ir surinko 18 balų, sužaisdamas geriausią sezono mačą. E.Atičius daro daug skirtingų dalykų ir yra naudingas bosnių žaidėjas.
Dar vienas „Bosna“ atstovas – Adinas Vrabacas. 32 metų 205 cm ūgio puolėjas sublizgėjo rungtynėse su islandais, kai pelnė 18 taškų ir surinko 22 balus, pataikydamas visus 3 tritaškius. Europos taurėje jis nežiba – vos 3,1 taško ir 4,4 balo per 20 minučių. „Vaidmens žaidėjas“, kuris sublizga labai retai ir toks jo pasirodymas Islandijoje yra labiau išimtis nei taisyklė.
Aleksandrovaco „Igokea“ žaidėjas Aleksandras Lazičius negalėjo žaisti Lietuvoje, nes to pareikalavo klubo savininkas. Dabar jis yra rinktinėje, tačiau čia atlieka pagalbinį vaidmenį. Atsarginis rotacijos žaidėjas, kuris atvykus Dž.Musai gali žaisti dar mažiau nei 14 minučių, kurias gavo pasireikšti Islandijoje.
Pavojingas puolėjas yra Tortonos „Bertram“ atstovas Amaras Alibegovičius. 31 metų 202 cm ūgio puolėjas Europos taurėje nežiba (19 min., 6,8 tšk., 3,6 atk. kam., 3,9 naud. bal.), bet rinktinėje yra labai svarbus žaidėjas puolime. A.Alibegovičius gali bausti varžovus tiek iš perimetro, tiek arčiau krepšio, taip pat neblogai kovoja dėl atšokusių kamuolių.
„Igokea“ klubas žaidžia ir Harisas Delaličius. 32 metų 202 cm ūgio sunkusis kraštas yra epizodinis žaidėjas – vos 3 minučių debiutas rinktinėje per atranką į Pasaulio taurę.
Viurcburgo „FIT/One“ atstovas yra 29 metų 202 cm ūgio Alenas Pjaničius. Savo klube jis yra pagalbinis žaidėjas rotacijai praplėsti – vos 13 minučių, 3,1 taško ir 1,9 kamuolio vidurkiai. Rinktinėje jis taip pat per trejas rungtynes fiksuoja 8 minučių vidurkių, o per 23 minutes ant parketo jis nepelnė nė taško ir nė karto net nemetė į krepšį.
27 metų 204 cm ūgio Nikola Maričius iš Žironos „Basquet“ ekipos sužibėjo mače su islandais – per 14 minučių įmetė 13 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir surinko 13 naudingumo balų. Atsarginis centras labai gerai susitvarkė su savo vaidmeniu. Su Martinu Gebenu ir Dominyku Stenioniu kartu rungtyniaujantis bosnis Ispanijos lygoje irgi yra rotacijos žaidėjas – per 15 minučių renka 5,2 taško ir 2,9 sugriebto kamuolio vidurkius. Rinktinės atsarginis „penktas numeris“, kuris neblogai išnaudoja savo laiką ir leidžia pailsėti E.Sulejmanovičiui.
Pagrindinis aukštaūgis šiame „lange“ yra Emiras Sulejmanovičius iš Badalonos „Joventut“. 31 metų 204 cm ūgio puolėjas yra aikštelę plečiantis aukštaūgis ir tai labai gerai darė Islandijoje – pataikė 4 tritaškius iš 5. Taip pat pelnė 20 taškų ir surinko 25 naudingumo balus. Solidų sezoną žaidžiantis E.Sulejmanovičius FIBA Čempionų lygoje renka 13,5 taško, 5,8 atkovoto kamuolio ir 10,3 naudingumo balo vos per 19 minučių. Tikrai pavojingiausias bosnių aukštaūgis, kuris labai mėgsta po derinio „du prieš du“ atšokti ties tritaškiu arba atakuoti iš vidutinio nuotolio.
Apibendrinus galima pasakyti, kad daugiausiai bosnių gretose priklausys nuo Dž.Musos žaidimo, bet pavojingas ne tik jis – X.Castaneda šiam lygiui yra geras žaidėjas, taip pat A.Gegičius, A.Alibegovičius ar E.Sulejmanovičius. Šis penketukas atrodo keliantis didžiausią grėsmę lietuviams.
Turnyrinės lentelės prasme bosniai (3/6) turi tik teorines viltis patekti toliau, bet žaidžiant namuose jiems netrūks motyvacijos laimėti. Tuo tarpu lietuviai (5/4) yra ketvirti ir jiems reikia toliau skinti pergales norint patekti į Pasaulio taurės turnyrą. Rungtynių sekmadienį pradžia – 19.00 valandą.
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