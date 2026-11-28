N. Bausys, kurio FIDE reitingas siekia 1857, sėkmingai pasirodė viso turnyro metu ir iki paskutinio turo išsaugojo galimybes kovoti dėl aukščiausios vietos.
Lemiamoje partijoje lietuvis susitiko su būsimu čempionu kinu Yuxinu Jinu (1789). Pergalę iškovojo Kinijos atstovas, surinkęs 6,5 taško iš 7 galimų. Vis dėlto N. Bausys išsaugojo antrąją vietą, nes jo artimiausias konkurentas Vladimiras Sergejevas (1616) paskutinę partiją taip pat pralaimėjo.
Trečiąją vietą užėmė būtent V. Sergeevas, kurio sąskaitoje liko 4,5 taško. Ketvirtas finišavo kitas Kinijos atstovas Ruike Zhangas (4 tšk.).
N. Bausio sidabro medalis pratęsė sėkmingą jaunojo šachmatininko pasirodymų seriją – prieš tai jis šiemet iškovojo net 3 Europos čempiono titulus.
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