Nors pagrindinės kovos dalyviai ir data jau aiškūs, iki šiol neišspręsti kai kurie svarbūs organizaciniai klausimai. Praėjusią savaitę Kardifo miesto taryba paskelbė, kad pagrindinės kovos dalyvių pristatymai prasidės šeštadienį, gruodžio 12-ąją, 1 val. nakties vietos laiku – taip siekiama pritraukti didesnę JAV auditoriją.
Dabar dėmesio centre atsidūrė dar viena problema – kovotojų išėjimo į ringą eiliškumas. Dar rugsėjį A. Joshua atstovai buvo nepatenkinti tuo, kad reklaminėje kovos afišoje pirmuoju numeriu buvo pristatytas T. Fury. A. Joshua agentas Eddie Hearnas atskleidė, kad buvo pasiūlytas netradicinis būdas išspręsti šį klausimą. Pagal susitarimą abu boksininkai kovos savaitę turėtų išbandyti smūgių jėgos matavimo aparatą, o stipresnį smūgį pademonstravęs kovotojas į ringą žengtų antras. Anot E. Hearno, tokią idėją pasiūlė pats A. Joshua, o sumanymui pritarė ir kovos organizatoriai bei „Netflix“ atstovai.
„Susitarėme, kad kovos savaitę bus surengtas smūgio jėgos testas. Didesnį rezultatą pasiekęs boksininkas į ringą žengtų antras. Tai buvo AJ pasiūlymas, kuriam pritarė ir „Netflix“, nes tai būtų puikus televizijos reginys“, – pasakojo E. Hearnas.
Vis dėlto T. Fury tokia idėja nesužavėjo. E. Hearno teigimu, jam buvo pranešta, kad britas atsisako dalyvauti šiame išbandyme.
„Mums buvo pasakyta, kad Tysonas Fury nenori to daryti. Tuomet alternatyva tikriausiai būtų monetos metimas“, – piktinosi A. Joshua agentas.
Tuo metu T. Fury sulaukė ir gerų žinių – britų bokso kontrolės valdyba leido jam dalyvauti būsimoje kovoje.
Nerimo buvo kilę po to, kai naujame „Netflix“ dokumentiniame filme jo žmona Paris Fury prabilo apie vyro psichologinę būklę ir pavartojo šizofrenijos terminą. Buvo svarstoma, ar tokie pasisakymai nesukels problemų gaunant leidimą kovoti. Vis dėlto britų bokso kontrolės valdybos generalinis sekretorius Robertas Smithas penktadienį patvirtino, kad 38-erių T. Fury atliko visus būtinus medicininius patikrinimus.
„Fury leidimas kovoti patvirtintas praėjusį vakarą. Visi medicininiai patikrinimai atlikti ir patvirtinti. Apie tai šįryt informuotas kovos organizatorius“, – teigė R. Smithas.
Po kilusio triukšmo P. Fury taip pat patikslino savo ankstesnius žodžius. Ji paaiškino, kad vyrui niekada nebuvo diagnozuota šizofrenija, o dokumentiniame filme pavartojo netikslų terminą, prisimindama prieš daugelį metų vykusį pokalbį apie jo savijautą. P. Fury pabrėžė, kad vyras yra susidūręs su depresija, nerimu ir bipoliniu sutrikimu, tačiau šizofrenija jam niekada nebuvo diagnozuota.
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