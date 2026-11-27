Kova lietuviui susiklostė itin sudėtingai. Jau pirmajame raunde M. Kužniakas ne kartą tiksliai smūgiavo ir privertė J. Jazevičių trauktis. Raundo pabaigoje, likus vos 15 sekundžių, lenkas smūgiu kaire ranka pasiuntė lietuvį į nokdauną. Dar skaudesnį smūgį J. Jazevičius praleido antrajame raunde. Praėjus maždaug pusantros minutės, M. Kužniakas puikiai kontratakavo ir pasiuntė varžovą į dar vieną nokdauną. Vis dėlto lietuvis nepalūžo. Trečiajame raunde J. Jazevičius pademonstravo charakterį, ėmė aktyviau atakuoti ir pasinaudojo varžovo nuovargiu. Ketvirtajame raunde jo smūgiai privertė M. Kužniaką susvyruoti.
Po ilgo teisėjų pasitarimo pergalė buvo skirta J. Jazevičiui. Toks sprendimas nustebino ne tik UTMA komentatorius, bet ir patį Lenkijos kovotoją.
Po kovos kilusį ginčą dar labiau pakurstė M. Kužniako atstovų reakcija. Lenkijos kovotojo interesams atstovaujanti agentūra „BB Management Group“ pranešė, kad kartu su boksininku ir jo trenerių štabu pateikė oficialų trijų puslapių protestą dėl kovos teisėjavimo ir galutinio rezultato.
„Šiandien kartu su Michalu ir jo komanda pateikėme trijų puslapių protestą dėl paskutinės kovos ir jos baigties Lietuvoje vykusiame UTMA turnyre. Kartu pabrėžiame, kad nejaučiame jokių neigiamų emocijų pačiai UTMA organizacijai. Už teisėjavimą ir galutinį sprendimą atsakinga Lietuvos profesionalų bokso federacija, kuriai ir buvo adresuotas protestas“, – socialiniuose tinkluose paskelbė agentūra.
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